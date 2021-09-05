Gündoğmuş'ta yanan ormanlar yeniden yeşilleniyor
Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde çıkan yangında zarar gören ormanlar yeniden yeşilleniyor.
|05 Eylül 2021 15:31
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Gündoğmuş'ta 29 Temmuz'da başlayan, yüksek sıcaklık, düşük nem ve rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayılan orman yangını, 6 Ağutos'ta kontrol altına alındı. Bölgenin yeniden ağaçlandırılması için çalışmalar yürütülürken, ilk filizlenen bitkiler de görülmeye başlandı. Orman Genel Müdürlüğü Twitter hesabından, "Umutlarımız yeşeriyor. Ormanlarımız küllerinden doğuyor" başlığıyla Gündoğmuş'ta yanan ormanların yeniden yeşillendiğine yönelik fotoğraf paylaştı.
Umutlarımız yeşeriyor. 🌱Orman Genel Müdürlüğü (@OGMgovtr) September 5, 2021
Ormanlarımız #KüllerindenDoğuyor.
📍 Antalya Gündoğmuş pic.twitter.com/kU3GZDQ3vg
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