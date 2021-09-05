Galatasaray'da yaprak dökümü: 16 futbolcu Florya'dan ayrıldı
|05 Eylül 2021 16:27
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Takımı gençleştiren ve şu ana kadar 10 transferle kadrosunu güçlendiren Galatasaray'da bir diğer yandan adeta yaprak dökümü yaşandı.
Spor Arena'dan Ali Naci Küçük'ün aktardığına göre, Falcao'nun sözleşme feshi ve Rayo Vallecano ile anlaşması, Emre Akbaba ile Yunus Akgün'ün kiralanması ile tam 16 futbolcu Florya'dan ayrılmış oldu.
Bu 16 futbolcunun 9'u sözleşmesi sona eren veya geçen sezon kiralık oynayıp takımına dönen isimler. Bunların dışında geçmiş sezonlarda A takımda forma giymiş 7 futbolcu kiralık olarak başka kulüplere gönderildi.
Ayrılanlar
Ryan Donk (Kasımpaşa)
Martin Linnes (Molde)
Şener Özbayraklı (Başakşehir)
Marcelo Saracchi (Leipzig)
Henry Onyekuru (Monaco)
Gedson Fernandes (Benfica)
Oghenekaro Etebo (Watford)
Radamel Falcao (R.Vallecano)
Jimmy Durmaz (Karagümrük)
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