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Galatasaray'da yaprak dökümü: 16 futbolcu Florya'dan ayrıldı

Revizyona giden ve kadrosunu gençleştiren sarı kırmızılılarda 16 isim Florya'dan ayrıldı. 10 transferle kadrosunu güçlendiren Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim'in bu sezon kadroda düşünmediği birçok isimle ya yollarını tamamen ayırdı ya da kiralık gönderdi.
05 Eylül 2021 16:27
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Galatasaray'da yaprak dökümü: 16 futbolcu Florya'dan ayrıldı

Takımı gençleştiren ve şu ana kadar 10 transferle kadrosunu güçlendiren Galatasaray'da bir diğer yandan adeta yaprak dökümü yaşandı.

Spor Arena'dan Ali Naci Küçük'ün aktardığına göre, Falcao'nun sözleşme feshi ve Rayo Vallecano ile anlaşması, Emre Akbaba ile Yunus Akgün'ün kiralanması ile tam 16 futbolcu Florya'dan ayrılmış oldu.

Bu 16 futbolcunun 9'u sözleşmesi sona eren veya geçen sezon kiralık oynayıp takımına dönen isimler. Bunların dışında geçmiş sezonlarda A takımda forma giymiş 7 futbolcu kiralık olarak başka kulüplere gönderildi.

Ayrılanlar

Ryan Donk (Kasımpaşa)

Martin Linnes (Molde)

Şener Özbayraklı (Başakşehir)

Marcelo Saracchi (Leipzig)

Henry Onyekuru (Monaco)

Gedson Fernandes (Benfica)

Oghenekaro Etebo (Watford)

Radamel Falcao (R.Vallecano)

Jimmy Durmaz (Karagümrük)
Memurlar.Net
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