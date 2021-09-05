Meteoroloji'den Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı
Marmara Bölgesi'nde yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.
|05 Eylül 2021 16:56
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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden eseceği belirtildi.
Kuvvetli rüzgarın, Marmara'da İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da fırtına ve yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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