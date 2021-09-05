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Aşık Veysel'in oğlu Bahri Şatıroğlu yaşamını yitirdi

Halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun vefat eden oğlu Bahri Şatıroğlu (80) için Mersin Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi.
05 Eylül 2021 17:14
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Aşık Veysel'in oğlu Bahri Şatıroğlu yaşamını yitirdi

Karaciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybeden Şatıroğlu'nun cenazesi Mersin Cemevi'ne getirildi.

Burada düzenlenen törene katılan Şatıroğlu'nun eşi Suzan, 4 kızı ve yakınları üzüntü yaşadı. Törende, hayatını kaybeden Şatıroğlu için dua edildi.

Bahri Şatıroğlu'nun cenazesi akşam saatlerinde Sivas'ın Şarkışla ilçesine gönderilecek.

Şatıroğlu'nun cenazesinin, vasiyeti üzerine yarın Sivas'ın Sivrialan köyünde babası Aşık Veysel'in kabrinin yanında bulunan aile mezarlığına defnedileceği öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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