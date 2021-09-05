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TEKNOFEST dünyanın en büyük teknoloji yarışma platformu

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, dost ve kardeş ülkelerden TEKNOFEST düzenlemeleri için talepler aldıklarını belirterek, "Bu ülkelerin başında Ukrayna, Azerbaycan ve Endonezya geliyor. Listede daha çok ülke var." dedi.
05 Eylül 2021 18:05
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TEKNOFEST dünyanın en büyük teknoloji yarışma platformu

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, AA muhabirine, 17'nci Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları ve bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları etkinlikleri sırasında değerlendirmede bulundu.

TEKNOFEST'i 4 yıldır düzenlediklerini ve 35 farklı alanda yarışmalar yaptıklarını aktaran Bayraktar, "Bu yarışmalar geleceğin trendi teknolojilere gençlerimizi hazırlamak için yapılıyor. Dünyada yükselen teknoloji trendlerinde bizim de markalarımız olsun, bu teknolojileri onlar geliştirsin, sadece tüketimde değil, araştırıp, geliştirip, üreten tarafta olsunlar diye düzenleniyor." ifadelerini kullandı.

Selçuk Bayraktar, dost ve kardeş ülkelerden TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali düzenlemeleri için talepler aldıklarını belirterek, "Bu ülkelerin başında Ukrayna, Azerbaycan ve Endonezya geliyor. Listede daha çok ülke var." dedi.

Bu yarışmalara ilk yıl 20 bin öğrencinin başvurduğunu hatırlatan Bayraktar, ikinci yıl bunun 50 bine, üçüncü yıl 100 bine ve bu yıl ise 200 bine yükseldiğini söyledi.

Dünyada robotik, yapay zeka veya farklı teknik ve bilimsel alanlarda bu tarz yarışmaların yapıldığına dikkati çeken Bayraktar, şöyle konuştu:

"2019'da 1 milyon 720 bin katılımla dünyadaki en büyük havacılık festivali etkinliğini gerçekleştirdik. Bu, milletimizin adeta bu alanlarda yitik sevdasına sarılır gibi sarılmasının göstergesi. 20'li yaşlarımızda tam tersi bir anlayış vardı, asla bu alanlarda var olamayacağımızı düşünürdük. Şimdi dönüşümün çok hızlı olduğu zamanlarda yaşıyoruz. Dolayısıyla doğru bakış açısıyla 'Biz yaparız, yaptık mı da en iyisini yaparız' anlayışıyla ülkemizden bilim ve teknoloji alanında büyük eserler çıkacağına inanıyoruz."

"TEKNOFEST artık açık ara dünyadaki en büyük teknoloji yarışma platformu"

Bayraktar, dost ve kardeş ülkelerden "Bizim için TEKNOFEST düzenler misiniz?" gibi taleplerin geldiği bilgisini vererek, "Bu ülkelerin başında Ukrayna, Azerbaycan ve Endonezya geliyor. Listede daha çok ülke var." dedi.

TEKNOFEST'in artık açık ara dünyadaki en büyük teknoloji yarışma platformu olduğunu vurgulayan Bayraktar, daha yüksek bir katılım beklemediklerini ve bu seviyenin doymuş bir seviye olduğunu dile getirdi.

Bayraktar, buradaki çalışmalarının meyvelerini yavaş yavaş toplamaya başladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Girişimler kuruldu ve bunlar faaliyet göstermeye başladı. Bunun yanında bu kadar büyük bir başvuru, büyük bir farkındalığın ve Milli Teknoloji Hamlesi hedefleri doğrultusunda bir paradigma dönüşümünün göstergesi. Bu anlamda bizler ve düzenleyici 73 paydaşımız için en büyük manevi haz. Ben Türkiye'den 10 yıl içinde onlarca farklı alanda dünyaya nispetle çok büyük girişimlerin çıkacağını düşünüyorum. Türk beyinlerinin dünyanın en büyük icatlarını Türkiye'den çıkarabilmesi için gerekli ekosistemi ve o kültürel dönüşümü hedefliyoruz. Ben bu dönüşümün gerçekleşeceğini düşünüyorum. 5-10 sene içinde de bunun net sonuçlarını göreceğimize inanıyorum."

Bayraktar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde aşıyı Türk bilim insanlarının bulduğunu anımsatarak, bunun dünyada insan hayatına dokunan en büyük icatlardan biri olduğunu söyledi.

Dünyada artık en büyük dönüşüm rüzgarının teknoloji üzerinden geldiğine işaret eden Bayraktar, bu anlamda nitelikli insan sermayesinin önemine dikkati çekti.

Bayraktar, gençlerin gönlünde yatan aslanı bulması gerektiğini ifade ederek, onlara yaptıkları işte milletin ve toplumun menfaatini öncelemeleri ve hedefleri doğrultusunda en iyi şekilde çalışmaları tavsiyesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
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