12 yaş ve üstüne aşı randevuları sisteme tanımlandı
12 yaş ve üstüne Covid-19 aşı randevuları sisteme tanımlandı.
|05 Eylül 2021 18:31
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