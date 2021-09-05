100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları açıklandı
Sağlık Bakanı Koca, 21-27 Ağustos'ta illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
|05 Eylül 2021 19:06
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21-27 Ağustos'ta illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 148,33, Ankara'da 194,96, İzmir'de 43,30 oldu.
21-27 Ağustos'ta Kovid-19 vaka yoğunluğu önceki haftaya göre en çok Rize, Bayburt, Nevşehir, Kayseri, Kilis, Trabzon, Aksaray, Gaziantep, Bolu ve Tokat'ta arttı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ise şöyle;
21-27 Ağustos arasında, 100.000 kişi içinde BİR HAFTALIK TOPLAM yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz.
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