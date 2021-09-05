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2021-TUS ve 2021-STS soru ve cevap anahtarları Yayımlandı

2021-TUS ve 2021-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı
05 Eylül 2021 19:10
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2021-TUS ve 2021-STS soru ve cevap anahtarları Yayımlandı

2021-TUS ve 2021-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı

05 Eylül 2021 tarihinde uygulanan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS 2. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavının (2021-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 05 Eylül 2021 tarihinde saat 19.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

*2021-TUS ve 2021-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları (% 10)
Memurlar.Net
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