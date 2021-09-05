Okullarda Covid-19 pozitif vaka çıkarsa ne yapılacak?

HAYATINI KAYBEDENLERE LEŞ DEDİ. TCDD SORUŞTURMA AÇIP, AÇIĞA ALDI TCDD: Ne mesleki ne insani etik kurallarına uymayan söz konusu açıklamalar için ilgili makinist görevinden el çektirilmiş ve idari soruşturma başlatılmıştır.