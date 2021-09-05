Okullarda Covid-19 pozitif vaka çıkarsa ne yapılacak?
Milli Eğitim Bakanlığınca, "Okullarda Covid-19 Pozitif Vaka Çıkması Durumunda Yapılması Gereken Uygulamalar" rehberi 81 İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderildi.
|05 Eylül 2021 19:13
|+Aa- Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Aile Bakanlığı kuruluşlarında yetişen 241 genç üniversiteli oldu
05 Eylül 2021 19:20
|100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları açıklandı
05 Eylül 2021 19:06
|Bakan Koca, G20 Sağlık Bakanları Toplantısı'nda konuştu
05 Eylül 2021 18:29
|Diyanet İşleri Başkanı: İnanç, ikinci plana atılmaya çalışılıyor
05 Eylül 2021 16:41
|Cumhurbaşkanı Erdoğan kitap yazdı: Daha Adil Bir Dünya Mümkün
05 Eylül 2021 14:49
|CHP, Tanju Özcan'la ilgili kararını verecek
05 Eylül 2021 14:01
|MSB: 25 bin 186 kişi hududu geçmeden engellendi
05 Eylül 2021 13:23
|Kabine yarın toplanıyor: Gündem salgın önlemleri
05 Eylül 2021 13:18
|Seçim sisteminde sona gelindi: Dar bölge taslaktan çıkarıldı
05 Eylül 2021 07:25
|5 Eylül 2021'den önemli gündem başlıkları
05 Eylül 2021 00:02