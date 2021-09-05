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Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Şimşek ve Zap bölgelerinde tespit edilen toplam 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
05 Eylül 2021 19:18
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Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist obüs ve helikopter atışlarıyla etkisiz hale getirilirken, Zap bölgesinde eylem hazırlığındayken tespit edilen 2 PKK'lı terörist de hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." bilgisine yer verildi.
Anadolu Ajansı
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