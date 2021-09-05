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Beyoğlu'ndaki izinsiz gösteride 47 kişi gözaltına alındı
Beyoğlu'nda izinsiz gösteri yapmak isteyen gruba müdahale eden polis, 47 kişiyi gözaltına aldı.
|05 Eylül 2021 20:09
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Alınan bilgiye göre, Taksim Tünel Meydanı'nda toplanan grup, 1 Eylül Dünya Barış Günü çerçevesinde Bakırköy'de düzenlenmek istenen mitingin yasaklanmasını protesto etmek istedi.
Geniş güvenlik önlemi alan polis, gösterinin izinsiz olduğunu, basın açıklamasına izin verilmeyeceğini belirterek gruptan dağılmasını istedi.
Uyarıya rağmen dağılmayan gruba müdahale eden polis, 47 kişiyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin işlemleri Vatan Caddesi'ndeki Güvenlik Şube Müdürlüğünde sürüyor.
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