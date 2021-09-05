MSB'nin Askeri Serbest Paraşüt Eğitimi sürüyor
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), personel kurtarma kursu kapsamında yapılan Askeri Serbest Paraşüt Eğitiminin, Akhisar Hava Meydan Komutanlığında devam ettiğini belirtti.
|05 Eylül 2021 20:32
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MSB'nin Twitter sayfasındaki paylaşımda, her yıl düzenlenen personel kurtarma kursu kapsamında icra edilen Askeri Serbest Paraşüt Eğitiminin, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Personel Kurtarma Eğitim Komutanlığı bünyesinde Akhisar Hava Meydan Komutanlığında sürdüğü bildirildi.
Paylaşımda eğitime ait görüntülere yer verildi.
Her yıl düzenlenen personel kurtarma kursu kapsamında icra edilen Askeri Serbest Paraşüt Eğitimi, Hv.K.K.lığı Personel Kurtarma Eğitim Komutanlığı bünyesinde Akhisar Hava Meydan Komutanlığında devam ediyor. #MSB #TSK pic.twitter.com/5hd5kdfrMHT.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 5, 2021
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