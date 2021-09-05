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MSB'nin Askeri Serbest Paraşüt Eğitimi sürüyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), personel kurtarma kursu kapsamında yapılan Askeri Serbest Paraşüt Eğitiminin, Akhisar Hava Meydan Komutanlığında devam ettiğini belirtti.
05 Eylül 2021 20:32
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MSB'nin Askeri Serbest Paraşüt Eğitimi sürüyor

MSB'nin Twitter sayfasındaki paylaşımda, her yıl düzenlenen personel kurtarma kursu kapsamında icra edilen Askeri Serbest Paraşüt Eğitiminin, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Personel Kurtarma Eğitim Komutanlığı bünyesinde Akhisar Hava Meydan Komutanlığında sürdüğü bildirildi.

Paylaşımda eğitime ait görüntülere yer verildi.
Anadolu Ajansı
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