İstanbullu şirketlerin ürünlerine talep 7,5 milyar doları aştı

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı, geçen ay 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 51,8 artarak 18 milyar 912 milyon 314 bin dolara çıktı.

Söz konusu dönemde İstanbullu şirketlerin dış satımı, yüzde 46,8 artarak 7 milyar 535 milyon 743 bin dolara ulaştı. İstanbul, Türkiye'nin ihracatında il bazında liderliğini açık ara farkla sürdürdü.

İstanbul'u, 1 milyar 663 milyon 800 bin dolarla Kocaeli, 1 milyar 224 milyon 104 bin dolarla Bursa, 1 milyar 114 milyon 240 bin dolarla İzmir ve 867 milyon 154 bin dolarla Gaziantep izledi. Söz konusu iller, değer bazında ihracat artışında da liderliği bırakmadı.

Ağustos ayında değer bazında ihracat artışı geçen yılın aynı dönemine göre İstanbul'da 2 milyar 404 milyon 26 bin dolar, Kocaeli'de 887 milyon 666 bin dolar, Bursa'da 362 milyon 835 bin dolar, İzmir'de 355 milyon 488 bin dolar, Gaziantep'te 263 milyon 292 bin dolar olarak gerçekleşti.

İstanbullu şirketler, dünyanın 214 noktasına ürünlerini ulaştırırken, İstanbul'un Türkiye'nin ağustos ayı ihracatındaki payı ise yüzde 39,8 oldu.

Hazır giyim ve konfeksiyon liderliği bırakmadı

İstanbullu şirketlerin ağustos ayı ihracatında aslan payını hazır giyim ve konfeksiyon sektörü aldı. Sektör, İstanbul'dan gerçekleştirilen dış satımda yine liderliği bırakmadı. İstanbullu şirketler, hazır giyim ve konfeksiyonda 1 milyar 183 milyon 38 bin dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.

Hazır giyim ve konfeksiyonu, 1 milyar 134 milyon 541 bin dolarla çelik, 989 milyon 3 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 638 milyon 396 bin dolarla elektrik-elektronik, 539 milyon 801 bin dolarla demir ve demir dışı metaller izledi.

İstanbul'da sektörel olarak değer bazında ihracat artışında çelik, kimyevi maddeler ve mamulleri, demir ve demir dışı metaller, mücevher ile elektrik-elektronik sektörleri ilk sıralarda yer aldı.

İstanbullu şirketlerin en fazla ihracat gerçekleştirdiği sektörler arasında olan çelik, kimyevi maddeler ve mamulleri, demir ve demir dışı metaller, elektrik-elektronik sektörleri dış satım artışında da en üst sıraları aldı.

İhracatta geçen yılın aynı dönemine göre İstanbul'da faaliyet gösteren çelik sektörü 675 milyon 567 bin dolar, kimyevi maddeler ve mamulleri 234 milyon 262 bin dolar, demir ve demir dışı metaller 229 milyon 114 bin dolar, elektrik-elektronik sektörü de 207 milyon 404 bin dolar tutarında artış gerçekleştirdi.

Mücevher sektörünün ihracatı, ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre 224 milyon 624 bin dolar artarak 393 milyon 38 bin dolara çıktı.

İstanbul'da üretilen ürünlere en fazla talep Almanya'dan geldi

İstanbul'da üretilen ürünlere en fazla talep Almanya'dan geldi. İstanbullu şirketler, 660 milyon 14 bin dolarla ağustos ayında en fazla dış satımı Almanya'ya gerçekleştirdi.

Almanya'yı, 476 milyon 287 bin dolarla Birleşik Krallık, 421 milyon 956 bin dolarla ABD, 409 milyon 369 bin dolarla İspanya ve 290 milyon 879 bin dolarla Fransa takip etti.