Savunma ve havacılık şirketleri borsada yatırımcısına kaybettirdi

Airbus'ın hisselerinde ise yatay bir seyir izlendi. Şirketlerin faaliyet alanlarını genişletmesi hisselerini olumlu etkilemesine karşın Kovid-19 salgınında Delta varyantının hızla yayılmasının ekonomileri olumsuz etkileyeceğine dair endişeler hisse performansı üzerinde baskı oluşturdu.

Analistler, savunma ve havacılık hisselerinde geçen ay genel anlamda düşüşler görülmesine karşın yatırımcıların, hisse senedi piyasalarında bu sektördeki şirketlere ilgisinin devam ettiğini aktardı.

Ağustos ayında hisse senedi piyasalarında İtalyan Leonardo yüzde 3,9, ABD merkezli şirketler L3 Harris Technologies yüzde 2,8, General Dynamics yüzde 2,2 ve Northrop Grumman yüzde 1,5 kazandırdı.

Söz konusu dönemde İngiliz BAE Systems yüzde 1,3, ABD'li Raytheon Technologies yüzde 2,5, Fransız Thales yüzde 2,9, diğer ABD'li şirketler Boeing yüzde 3,1 ve Lockheed Martin yüzde 3,2 kaybettirdi.

Leonardo ve Northrop Grumman, ABD ordusuna "Ortak Kızılötesi Karşı Önlemler Programı" sağlamak için ortak anlaşma imzalarken, L3 Harris Technonogies de uydu üretim tesisini genişletiyor.

Northrop Grumman da kazançlarını artırmayı sürdürerek başarılı bir hisse performansı sergiledi.

ABD havacılık ve uzay şirketi Boeing, Uluslararası Uzay İstasyonu'na personel taşımak üzere tasarladığı Starliner mekiğinin, "sorunlarının etraflıca giderilmesi" için fabrikaya döneceğini duyurmuştu. Şirketin faaliyetlerinde görülen bu tür aksamalar hisse performansını da olumsuz etkiledi.

Şirketler yıl sonuna göre başarılı bir performans sergiledi

Dünyanın önde gelen savunma ve havacılık şirketleri, hisse senedi piyasalarında 2020 sonuna göre başarı kaydetti.

Şirketlerin yılın ilk yarısı ve ikinci çeyreğine ilişkin açıkladığı finansal sonuçların beklentilerden iyi gelmesi hisse performanslarını olumlu etkilerken, küresel anlamda devam eden ekonomik toparlanma ve devletlerin Kovid-19 salgınının etkilerine karşı açıkladıkları destekler şirket hisselerinin yükselmesini sağladı.

Analistler, şirketlerin yeni projelere devam etmesi, üretim ağlarına yeni ürünleri katması ve teslimatlarını artırmasıyla bilançolarının da beklentilerden iyi geldiğini ifade etti.

Bu dönemde yatırımcısına General Dynamics yüzde 35, Airbus yüzde 28,9, L3 Harris Technologies yüzde 23,3, Northrop Grumman yüzde 21, Raytheon Technologies yüzde 18,5, Leonardo yüzde 16,8, BAE Systems yüzde 16,3, Thales yüzde 14,7, Boeing yüzde 2,5 ve Lockheed Martin yüzde 1,4 kazandırdı.