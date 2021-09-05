Düğüne giden minibüs apartman bahçesine düştü: 20 yaralı
|05 Eylül 2021 21:31
|+Aa- Yazdır
Kaza, akşam saatlerinde, Asarlık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, düğüne giden vatandaşları taşıyan F.P. idaresindeki plakası öğrenilemeyen servis minibüsü, freninin patlaması sonucu geri geri kaymaya başladı. Sürücünün tüm çabalarına rağmen minibüs, geri geri giderek 4 katlı apartmanın bahçesine düştü. Minibüs zemin kattaki eve çarparak dururken, evde hasar oluştu. Kazada ev halkından yaralanan olmazken, olay sonrasında apartman sakinleri ve çevredeki vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk belirlemelere göre kazada yaralanan 20 kişi ambulanslara alınarak Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.
Öte yandan, minibüs düştüğü yerden vinç vasıtasıyla kaldırılırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Beyoğlu'ndaki izinsiz gösteride 47 kişi gözaltına alındı
05 Eylül 2021 20:09
|Traktörle kaza yapan çarşı ve mahalle bekçisi hayatını kaybetti
05 Eylül 2021 19:37
|Avcı, tüfekle kazara Milli Parklar görevlisini yaraladı
05 Eylül 2021 15:39
|16 yaşındaki Tuana'dan 5 gündür haber alınamıyor
05 Eylül 2021 15:38
|Önce dans ettiler sonra çaldılar
05 Eylül 2021 13:47
|Hayatını kaybedenlere leş dedi. TCDD soruşturma açıp, açığa aldı
05 Eylül 2021 12:59
|Fındık işçisi akrabalar arasında silahlı kavga: 2 ölü, 4 yaralı
05 Eylül 2021 11:56
|Marmara Denizi'nde can pazarı: Vapurdan düşen adam hayatını kaybetti
05 Eylül 2021 10:44
|İlber Ortaylı'dan Bakanlığa 'sağlıkta şiddet' eleştirisi
05 Eylül 2021 09:16
|Tekstilcinin 'çek oyunu'! İki ortak bankada şoku yaşadı
05 Eylül 2021 08:58