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Yerli ve milli elektrikli traktör Manisa'da görücüye çıktı

Manisa'nın Salihli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Salihli Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen ve 4 gün devam edecek olan "Kurtuluş Günü 2.Kuru Üzüm Şenliği ve Tarım Festivali" başladı. Festivalde Tarım ve Orman Bakanlığı'na ait yerli ve milli elektrikli traktör de sergilendi.
05 Eylül 2021 21:34
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Yerli ve milli elektrikli traktör Manisa'da görücüye çıktı

Salihli Belediyesi öncülüğünde ticaret borsası, ziraat odası ve özel bir bankanın katkılarıyla Gümüş Çayı Alanı'nda gerçekleştirilen festival 4 gün devam edecek. Manisa'nın üzümün başkenti olduğunu belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, "Üzümün belli bir kısmı Salihli Ovamızda yetiştiriliyor. Salihli ayrıca ürün çeşitliliğiyle de Manisa tarımına çok büyük katkı sunuyor. 4 gün açık olacak olan Salihli Kurtuluş Günü 2.Kuru Üzüm Şenliği ve Tarım Festivali, bölgenin en önemli ihracat ürünü olan çekirdeksiz kuru üzümün tanıtımına büyük katkı sunacak" dedi. Bir yıl ara verilen Üzüm Şenliği ve Tarım Festivali'nin bu yıl 2'insini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, festivale katkı sağlayan tarımın paydaşlarına teşekkür etti. Konuşmasında koronavirüs salgınına vurgu yapan Kaymakam Sağlam "Bununla ilgili çeşitli tedbirlerimiz var. Alana girerken, HES kontrolü yapılırken, maske ve mesafe kontrollerimizde devam edecek" dedi.

Konuşmaların ardından Salihli Kurtuluş Günü 2.Kuru Üzüm Şenliği ve Tarım Festivali'nin açılış kurdelesi Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkanı Zeki Kayda, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Doğukan Karaaslan, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Ticaret Borsası Başkanı Yetiş Aksoy ve Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç tarafından kesildi.

Ege Bölgesi'nde ilk kez Salihli'de sergilendi

Protokol üyeleri tarım alet ve ekipmanlarının yer aldığı festival alanını gezdi. Festivalde Ege Bölgesi'nde ilk kez Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından, özel sektör, üniversite işbirliği ile geliştirilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli traktörü sergilendi. Traktör büyük ilgi görürken Belediye Başkanı Zeki Kayda ve Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, elektrikli traktör ile test sürüşü yaptı.

Öte yandan 4 gün devam edecek festivalde Ece Seçkin, Ece Mumay, Kolpa ve Emre Kaya sahne alacak.
İhlas Haber Ajansı
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