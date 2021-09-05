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Güneydoğu gazisi özel okul çocuğuna yer bulamadı

Bingöl'ün Alıncak kırsalında 14 Ağustos 2015 tarihinde teröristlerin kurduğu pusuda yaralanarak gazi olan ve geçtiğimiz ay içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, 'Devlet Övünç Madalyası' ile ödüllendirilen Polis Özel Harekat (PÖH) memuru Niyazi Acar, şehit ve gazi çocukları için tanınan kontenjan olmasına rağmen özel okulda çocuklarını kayıt yaptıramadı. Duruma tepki gösteren Acar, "Cumhurbaşkanlığı tarafından Devlet Övünç Madalyasına layık görülürken bir özel okul tarafından bu derece dışlanmam beni ve çocuklarımı çok üzdü. Ben şehit de olabilirdim. O zaman benim çocuklarımın hakkını kim koruyacaktı?" dedi.
05 Eylül 2021 21:48
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Güneydoğu gazisi özel okul çocuğuna yer bulamadı

Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre; Bingöl'ün Alıncak kırsalında 14 Ağustos 2015 tarihinde teröristlerin kurduğu pusuda yaralanarak gazi olan ve geçtiğimiz ay içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, 'Devlet Övünç Madalyası' ile ödüllendirilen Polis Özel Harekat (PÖH) memuru Niyazi Acar, Konya'nın Seydişehir ilçesinde bulunan bir özel okula çocuklarını, 'Şehit ve Gazi Çocukları Kontenjanından' kayıt yaptırmak için başvuruda bulundu.

"BU YIL NE OLDU DA KONTENJANLAR DOLDU GEREKÇESİYLE KABUL EDİLMEDİ"

Acar'ın iddiasına göre, çocuklarını okula kayıt müracaatı okul idaresinin kontenjanlarının dolduğu gerekçesi ile kabul edilmedi. Acar, "Adı geçen okulda bulunan ilk ve ortaokul kısımlarında iki çocuğumu geçen yıl kayıt yaptırdım. Çocuklarım burada eğitim görüyorlardı. Bu yıl kayıt yenilenmesi için tekrar müracaat ettim ancak bana kontenjanlarının dolduğu gerekçesi ile çocuklarımı okula alamayacaklarını söylediler. Benim çocuklarım zaten bu okulda okuyorlardı. Bu yıl ne oldu da kontenjanları doldu" diye konuştu.

Özel okulların şehit ve gazi çocukları için yüzde 3 oranında kontenjan zorunluluğu olmasına rağmen çocuklarının okula kaydedilmesine tepki gösteren Acar, "Hakkımız olmasına rağmen okulun keyfi uygulaması ile karşı karşıya kalmam kabul edilecek bir durum değildi. Diğer taraftan bahse konu özel okul kontenjanlarını kimlerin çocukları ile doldurdu merak ediyorum" dedi.

"YÜZDE 3 ORANINDA ÜCRETSİZ ÖĞRENCİ OKUTMA ZORUNLULUĞU VAR"

Milli Eğitim Bakanlığının şehit ve gazi çocukları için yaptığı düzenlemeyi de hatırlatan Acar, "Milli Eğitim Bakanlığı şehit ve gazi çocukları için önemli bir düzenlemeye gitti. Buna göre, şehit ve gazi çocuklarını ücretsiz kayıt alan özel okullara bakanlık tarafından ilave kontenjan verilecek. Özel okulların Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na göre yüzde 3 oranında ücretsiz öğrenci okutma zorunluluğu bulunuyor. Bu kapsamda, özel okullar, okutmak zorunda oldukları yüzde 3 ücretsiz öğrenci kontenjanını aşmamak üzere kayıt aldıkları her bir şehit ve gazi çocuğu için toplam kontenjanlarına ilave kontenjan alabilecekler. Bu düzenleme ile toplam kontenjanları dolan özel okulların da şehit ve gazi çocuklarını kayıt alabilmesine imkan sağlandı" ifadelerini kullandı.

"DIŞLANMAM BENİ VE ÇOCUKLARIMI ÇOK ÜZDÜ"

"Bu imkanlarımız olmasına rağmen, çocuklarım bu okulda okumalarına rağmen Seydişehir Özel Genç Kampüs Okulları kontenjanlarında bu yıl tek bir şehit ve gazi çocuğu olmamasına rağmen kontenjanlarının dolduğunu gerekçe göstererek çocuklarımı kayıt yaptırmamakta direndi" diyen Acar açıklamalarını şöyle sürdürdü:

* Benim çocuklarımı tamamen ücretsiz okutmak gibi bir niyetim zaten yok. Yemek, servis ve tüm kırtasiye giderlerini ve diğer eğitim ihtiyaçlarının ücretlerini ödüyorum. Ben de durumu CİMER-BİMER ve Valilik makamına bildirdim. Benim tek istediğim birisi ilköğretim diğeri ortaokul öğrencisi olan çocuklarımın aynı servis ile gidip gelmeleri aynı okulda eğitimlerini görmeleri idi.

* Cumhurbaşkanlığı tarafından Devlet Övünç Madalyasına layık görülürken bir özel okul tarafından bu derece dışlanmam beni ve çocuklarımı çok üzdü. Ben şehit de olabilirdim. O zaman benim çocuklarımın hakkını kim koruyacaktı? Seydişehir gibi milli ve manevi duyguları yüksek olan bir ilçede bu durumun yaşanması hiç hoş olmadı. Kaldı ki bundan sonra ben çocuklarımı o okula kesinlikle kayıt yaptırmam.

"GAZİLERİMİZİN HAKLARI KEYFİ ŞEKİLDE ELLERİNDEN ALINAMAZ"

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Konya Başkanı Süleyman Ege ise konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu durum ile ne yazık ki sürekli karşılaşıyoruz. Konuyu ilgili makamlara ilettik. Bizlerde yakın takipçisi olacağız. Bu vatan ve bayrak için canlarını hiçe sayan şehit ve gazilerimizin hakları böylesine keyfi uygulamalar ile ellerinden alınamaz. Bu durumu ilgili makamlara ilettik gazimiz çocuklarını o okula göndermezse bile yapanın yanına kar kalmasını da arzu etmeyiz" dedi.
Sözcü
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