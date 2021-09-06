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Yeni atanan 20 bin sözleşmeli öğretmene güvenlik soruşturması yapılacak mı?

3 Eylül 2021 tarihi Cuma günü tercih sonuçları açıklanan 20 bin sözleşmeli öğretmen için güvenlik soruşturması yapılması gerekiyor
06 Eylül 2021 09:01
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Yeni atanan 20 bin sözleşmeli öğretmene güvenlik soruşturması yapılacak mı?

20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında, adayların tercih sonuçları Cuma günü açıklandı.

Atanan adaylar için en merak edilen soruların başında güvenlik soruşturması yapılıp yapılmayacağı geliyor.

17 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7315 sayılı Güvenlik Soruşturmaları ve Arşiv Araştırması Kanununun 3'üncü maddesinin 2'nci fıkrası şu şekildedir:

"(2) Kurum ve kuruluşlarda, yetkili olmayan kişilerin bilgi sahibi olmaları halinde devlet güvenliğinin, ulusal varlığın ve bütünlüğün, iç ve dış menfaatlerin zarar görebileceği veya tehlikeye düşebileceği bilgi ve belgelerin bulunduğu gizlilik dereceli birimler ile Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, jandarma, emniyet, sahil güvenlik ve istihbarat teşkilatlarında çalıştırılacak kamu personeli ile ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde çalışacak personel, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışacak öğretmenler, üst kademe kamu yöneticileri, özel kanunları uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına tabi tutulan kişiler ile milli güvenlik açısından stratejik önemi haiz birim, proje, tesis, hizmetlerde statüsü veya çalıştırma şekline bağlı olmaksızın istihdam edilenler hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması birlikte yapılır."

Kanunun 2. fıkrası hükmünde açık bir şekilde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışacak öğretmenler hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması birlikte yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

Her ne kadar Milli Eğitim Bakanlığı'nın sözlü sınavlar öncesinde gayri resmi bir şekilde güvenlik souşturması yaptığı bilinse de, 7315 sayılı Kanun hükmü gereğince, tercihler belli olması sonrasında resmi olarak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yaptırılması gerekmektedir.

Memurlar.Net - Özel

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