2022-2024 dönemi Orta Vadeli Programı açıklandı
|05 Eylül 2021 22:09
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Cumhurbaşkanı onayıyla açıklanan Orta Vadeli Program'a göre; Türkiye ekonomisinin 2023 ve 2024'te yüzde 5.5 büyümesi öngörülüyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Program (2022-2024) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı. Onay kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Türkiye ekonomisinin üç yıllık yol haritası niteliğini taşıyan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla açıklanan Orta Vadeli Programa göre;
Resmi Gazete'nin mükerrer sayısına ulaşmak için;TIKLAYINIZ
Büyüme
2021 büyüme tahmininin yüzde 9 olduğu planda, ekonominin 2022'de yüzde 5, 2023 ve 2024'te yüzde 5.5 büyümesi öngörülüyor.
İşsizlik
İşsizlik 2021'de yüzde 12.6 olarak tahmin ediliyor. 2022 işsizlik hedefi yüzde 12, 2023 işsizlik hedefi yüzde 11.4, 2024 hedefi ise yüzde 10.9.
Enflasyon
Programda 2021 için enflasyon hedefi yüzde 16.2. 2022'de yüzde 9.8 olarak tahmin edilen enflasyonun 2023'te yüzde 8, 2024'te yüzde 7.6 olması hedefleniyor.
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