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Orta Vadeli Program yayımlandı. Memurlar refah payı alacak mı?

2022-2024 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'a göre 2022 yılında enflasyonun yüzde 9,8; 2023 yılında ise yüzde 8 olması öngörülüyor. Kamu personeline ise 2022 yılında yüzde 5+7; 2023 yılında ise yüzde 8+6 oranında zam verilmiştir.
05 Eylül 2021 22:36
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Orta Vadeli Program yayımlandı. Memurlar refah payı alacak mı?

2022-2024 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program, 5 Eylül 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. Yayınlanan programa göre 2022 ila 2024 yılları arasındaki enflasyon hedefleri şu şekildedir:
2022- Yüzde 9,8
2023- Yüzde 8,0
2024- Yüzde 7,6

Aynı dönemlerde kamu personeline 6. dönem toplu sözleşmeyle verilen zam oranları ise şu şekildedir:
2022- Yüzde 5+7
2023- Yüzde 8+6

Kamu personeline verilen zam oranları bugünden refah payı olarak gözükse de, yıllar göstermiştir ki gerçekleşen enflasyon, hedeflenen enflasyonu aşmaktadır.
Bu nedenle, kamu personeline verilen zamların refah payı olup olmayacağı ancak gerçekleşen enflasyonlarla belli olacaktır.
Memurlar.Net - Özel

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