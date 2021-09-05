Orta Vadeli Program yayımlandı. Memurlar refah payı alacak mı?
|05 Eylül 2021 22:36
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2022-2024 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program, 5 Eylül 2021 tarihli Resmi
Gazetede yayımlandı. Yayınlanan programa
göre 2022 ila 2024 yılları arasındaki enflasyon hedefleri şu şekildedir:
2022- Yüzde 9,8
2023- Yüzde 8,0
2024- Yüzde 7,6
Aynı dönemlerde kamu personeline 6.
dönem toplu sözleşmeyle verilen zam oranları ise şu şekildedir:
2022- Yüzde 5+7
2023- Yüzde 8+6
Kamu personeline verilen zam oranları bugünden refah payı olarak gözükse
de, yıllar göstermiştir ki gerçekleşen enflasyon, hedeflenen enflasyonu aşmaktadır.
Bu nedenle, kamu personeline verilen zamların refah payı olup olmayacağı ancak gerçekleşen enflasyonlarla belli olacaktır.
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