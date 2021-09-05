Dışişleri Bakanlığı'ndan Gine'deki darbe girişimine kınama

ORTA VADELİ PROGRAM YAYIMLANDI. MEMURLAR REFAH PAYI ALACAK MI? 2022-2024 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'a göre 2022 yılında enflasyonun yüzde 9,8; 2023 yılında ise yüzde 8 olması öngörülüyor. Kamu personeline ise 2022 yılında yüzde 5+7; 2023 yılında ise yüzde 8+6 oranında zam verilmiştir.