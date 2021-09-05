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Dışişleri Bakanlığı'ndan Gine'deki darbe girişimine kınama

Dışişleri Bakanlığı: "Gine'de meydana gelen darbe girişimini ve Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin alıkonulmasını kınıyor ve derin endişeyle karşılıyoruz."
05 Eylül 2021 22:41
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Dışişleri Bakanlığı'ndan Gine'deki darbe girişimine kınama

Dışişleri Bakanlığı, "Gine'de meydana gelen darbe girişimini ve Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin alıkonulmasını kınıyor ve derin endişeyle karşılıyoruz." dedi.

Gine Cumhuriyeti'nde 5 Eylül 2021 tarihinde meydana gelen darbe girişimini ve Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin alıkonulmasını kınıyor ve derin endişeyle karşılıyoruz.

Türkiye, seçimle işbaşına gelen Hükümetlerin yasadışı yollarla değiştirilmesine yönelik teşebbüslerin karşısındadır.

Dost ve kardeş Gine Cumhuriyeti'nde anayasal düzenin süratle yeniden tesis edilmesi, Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin derhal serbest bırakılması yönündeki güçlü beklentimizi vurguluyoruz.

Türkiye, içinden geçtiği bu zor ve hassas dönemde dost ve kardeş Gine Cumhuriyeti'nin yanında olacaktır.
Memurlar.Net
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