MEB eski Personel Genel Müdürü Remzi Kaya vefat etti

Milli Eğitim Bakanlığında 12.05.2003 ila 06.08.2008 tarihleri arasında Personel Genel Müdürlüğü görevini yürüten Remzi Kaya vefat etti.

Remzi Kaya'nın 3 Eylül 2021 tarihinde ani kalp krizi sonrası vefat ettiği belirtildi.

Remzi Kaya'nın görev yaptığı dönemde basın müşavirliği görevini yürüten Kenan Şahin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Basın Müşavirliği yaptığım dönemde Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü yapan, daha sonra da dostluğumuzun devam ettiği değerli mesai arkadaşım, dostum ve abim Remzi Kaya'nın ani kalp krizi sonrası vefat ettiğini teessürle öğrendim. Allah rahmet eylesin." dedi.

Remzi Kaya, 17 yıl MEB Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda müfettiş ve başmüfettiş olarak görev yapmış, Personel Genel Müdürlüğü görevi sonrasın da Müsteşar Yardımcılığına atanmıştı.