6 Eylül 2021'den önemli gündem başlıkları
|06 Eylül 2021 00:01
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1- Yeni eğitim öğretim yılı başlıyor
- 18 milyonun üzerinde öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen, 2021-2022 eğitim öğretim yılında Kovid-19 tedbirleriyle ders başı yapacak.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı'na katılacak.
(İstanbul/11.00)
2- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.
(Ankara/16.00)
3- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Parlamentolar Arası Birlik 5. Dünya Parlamento Başkanları Konferansı'na katılmak üzere Avusturya'nın başkenti Viyana'ya gidecek.
(İstanbul/15.00)
4- CHP MYK Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.
(Ankara/12.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenleyecek.
(Ankara/10.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kağıthane Metro İstasyonu'nda incelemelerde bulunacak ve Kağıthane Belediyesini ziyaret edecek.
(İstanbul/09.45/11.15)
2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak.
(Ankara/14.30)
3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıl (819 gün) vadeli, TLREF'e endeksli devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirecek.
(Ankara)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Gine'deki askeri darbenin ardından gelişmeler takip ediliyor.
(Dakar/Ankara)
2- G20 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde yapılan G20 Sağlık Bakanları Toplantısı ikinci gün oturumlarıyla sona erecek.
(Roma)
3- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.
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