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6 Eylül 2021'den önemli gündem başlıkları

6 Eylül 2021'den önemli gündem başlıkları.
06 Eylül 2021 00:01
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6 Eylül 2021'den önemli gündem başlıkları

1- Yeni eğitim öğretim yılı başlıyor

- 18 milyonun üzerinde öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen, 2021-2022 eğitim öğretim yılında Kovid-19 tedbirleriyle ders başı yapacak.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı'na katılacak.

(İstanbul/11.00)

2- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/16.00)

3- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Parlamentolar Arası Birlik 5. Dünya Parlamento Başkanları Konferansı'na katılmak üzere Avusturya'nın başkenti Viyana'ya gidecek.

(İstanbul/15.00)

4- CHP MYK Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

(Ankara/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenleyecek.

(Ankara/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kağıthane Metro İstasyonu'nda incelemelerde bulunacak ve Kağıthane Belediyesini ziyaret edecek.

(İstanbul/09.45/11.15)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak.

(Ankara/14.30)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıl (819 gün) vadeli, TLREF'e endeksli devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gine'deki askeri darbenin ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Dakar/Ankara)

2- G20 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde yapılan G20 Sağlık Bakanları Toplantısı ikinci gün oturumlarıyla sona erecek.

(Roma)

3- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.
Anadolu Ajansı
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