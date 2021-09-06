Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 279 bin 63 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 391 kişinin testi pozitif çıktı, 269 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 279 bin 63 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 391 kişinin testi pozitif çıktı, 269 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 24 bin 289 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 79,83, ikinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 61,69 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 97 milyon 113 bin 297'e yükseldi. Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 352 bin 297 doz, son bir haftada ise 4 milyon 109 bin 559 doz aşı uygulandı.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Edirne, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli, Amasya, Aydın, Balıkesir, Kilis ve Yalova olarak açıklandı.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Gümüşhane, Diyarbakır, Mardin, Muş, Bingöl, Batman, Bitlis, Bayburt ve Siirt olarak sıralandı.

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni vaka sayısının 19 bin 391, can kaybının da 269 olduğuna dikkati çekerek "Okullar yarın açılıyor. Yedi yaşındaki çocuklarımız sınıflarında maskeli olacak. Hepimize büyük sorumluluk düşüyor. Nihai çözüm, aşı. Aşılarımızı hemen yaptıralım. Tedbirlerde çocuklarımız kadar hassas olalım." değerlendirmesinde bulundu.

- İllere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları

Bakan Koca, 21-27 Ağustos'ta illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Koca'nın Twitter'dan paylaştığı Türkiye haritasında yer alan verilere göre, 21-27 Ağustos'ta her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 148,33, Ankara'da 194,96, İzmir'de 43,30 oldu.

Koca, vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Rize, Bayburt, Nevşehir, Kayseri, Kilis, Trabzon, Aksaray, Gaziantep, Bolu ve Tokat olduğunu belirterek, "Bu illerden birindeyseniz, şu günlerde daha da dikkatli olmalısınız." ifadelerini kullandı ve nihai çözümün aşı ve kurallara uymak olduğunu vurguladı.

Her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller Aydın, Muğla, Antalya, İzmir ve Kırklareli olarak gerçekleşti.

Koca, sosyal medya hesabından, Sakarya'nın Kovid-19 risk haritasında düşük riskli iller arasına girdiğini duyurarak, "Sakarya, mavi il sayımızı 60'a çıkardı" bilgisini paylaştı.

- Okullarda yüz yüze eğitim yarın başlayacak

Türkiye genelinde Kovid-19 tedbirleri alınarak tüm hazırlıkların tamamlandığı okullarda yarından itibaren haftada 5 gün gerçekleştirilecek yüz yüze eğitim öncesinde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okullardaki tedbirlerle olası temas veya vaka durumunda izlenecek yolların takibi için Kovid-19 Salgın Yönetim Destek Merkezi kurdu.

Öğretmen ve yöneticiler, desteğe ihtiyaç duydukları her an Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezinin 444 0 632 numaralı telefonunu arayabilecek.

MEB ve Sağlık Bakanlığı iş birliğinde hazırlanan "Okullarda Kovid-19 Pozitif Vaka Çıkması Durumunda Yapılması Gereken Uygulamalar Rehberi" illere gönderildi.

- İllerde yaşananlar

Türkiye Futbol Federasyonunun Kovid-19 tedbirleri kapsamında aldığı bazı önlemler stadyumlarda hayata geçirildi. Edirnespor-Belediye Derincespor maçı öncesi aşı kartı olmayan taraftarlar stadyuma giremedi.

Sakarya'daki Ferizli Belediyesi, ilçede 10 Eylül'e kadar Kovid-19 aşısını yaptıranlardan kurayla belirlenecek 18-25 yaş aralığındaki 20 genci kurayla İstanbul gezisine götürülecek.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çay ocağı işleten Baki Temtek, vatandaşların aşı olmalarını teşvik amacıyla iki doz Kovid-19 aşısı olan müşterilerine Türk kahvesi ikram ediyor.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, ilk doz aşı oranı yüzde 75'in üzerine çıkan kentin renginin Kovid-19 risk haritasında maviye döndüğünü hatırlatarak, aşısını olmayan vatandaşlara aşı çağrısında bulundu.