Taliban'ı ilk Dolar tanıdı

Afganistan'da para piyasalarının yönetildiği Şehzade Sarayı önceki gün açıldı. Yeni Şafak ülkenin para piyasasının kalbinde nabız yokladı. Sabahın ilk saatlerinden itibaren yaklaşık 400 büronun bulunduğu Şehzade Sarayında yoğunluk başladı. 21 gündür işlem yapamayan Afganlar paralarıyla birlikte buraya akın etti. İlk dikkatimizi çeken ise doların düşmesi oldu. Kapalı olan bankalara, Merkez Bankası'nın piyasaya para arz edememesine, Afganistan'ın yurt dışındaki paralarının dondurulmasına rağmen dolar, eski hükümet dönemindekinden daha düşük seviyeleri gördü. Eski hükümet döneminde 1 dolar 90 Afgani iken, dün 84 Afgani'den işlem gördü.

HIRSIZLARDAN KURTULDUK

Belirsizlikten dolayı Şehzade Sarayı'nın 21 gündür kapalı olduğunu belirten Şehzade Sarayı Başkanı Haci Dadgul, "70 yıllık tarihi olan çarşı kapalı olduğu günlerde Afgan parası değerini kaybettiği için 1 doların karşılığı 96 Afgani'ye kadar yükseldi. Şehzade Sarayı açıldığında fiyat yine düştü. Dün 1 dolar 88 Afganiyken, bugün 84'den satılıyor" dedi. Afgan ekonomisinin istikrarlı bir şekilde yürümesinde güvenliğin önemli olduğuna dikkat çeken Dadgul şunları söyledi: "Dövizciler daha önce güvenlik açısından sıkıntıdaydık. Fakat şu an o sıkıntı bir nevi giderildi. Hükümet ne kadar çabuk oluşur ve uluslararası platformda tanınırsa, o kadar çabuk kalkınırız."

KUYUMCULAR AÇIK

Kabil'de dün sabah kuyumcular da kepenk açtı. Kabil'in en büyük kuyumcularından Mucip Bahaican, ilk iş gününde şöyle konuştu: "Bizim piyasamız bugün açıldı. İşlerimizde koronadan dolayı düşüş olmuştu. Sıfıra vurmamak için uğraşıyoruz. İşlemlerimizi genelde Dubai'de yapıyorduk. Altını oraya götürüyorduk. Kazanabiliyorduk. Türkiye ile bağlantım vardı. İşimizi geliştirmeye çalışıyorduk, makineler getirdim. Şu anda belirsiz bir durumdayız. Altının gramı 3900 Afgani (45 dolar). Daha önce 3600 Afgani'ydi. Piyasaların düzelmesini bekliyoruz."

1 DAKİKADA TRANSFER

Güven problemi nedeniyle bankalara para yatırmayan Afganlar, 120 ülkede temsilcilikleri bulunan döviz bürolarını tercih ediyor. Bu sayede dünyanın birçok yerine 1 dakika içinde para transferi gerçekleştirilebiliyor.

Ayşe Mine Alioğlu