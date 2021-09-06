Taliban'ı ilk Dolar tanıdı
|06 Eylül 2021 06:15
|+Aa- Yazdır
Afganistan'da para piyasalarının yönetildiği Şehzade Sarayı önceki gün açıldı. Yeni Şafak ülkenin para piyasasının kalbinde nabız yokladı. Sabahın ilk saatlerinden itibaren yaklaşık 400 büronun bulunduğu Şehzade Sarayında yoğunluk başladı. 21 gündür işlem yapamayan Afganlar paralarıyla birlikte buraya akın etti. İlk dikkatimizi çeken ise doların düşmesi oldu. Kapalı olan bankalara, Merkez Bankası'nın piyasaya para arz edememesine, Afganistan'ın yurt dışındaki paralarının dondurulmasına rağmen dolar, eski hükümet dönemindekinden daha düşük seviyeleri gördü. Eski hükümet döneminde 1 dolar 90 Afgani iken, dün 84 Afgani'den işlem gördü.
HIRSIZLARDAN KURTULDUK
Belirsizlikten dolayı Şehzade Sarayı'nın 21 gündür kapalı olduğunu belirten Şehzade Sarayı Başkanı Haci Dadgul, "70 yıllık tarihi olan çarşı kapalı olduğu günlerde Afgan parası değerini kaybettiği için 1 doların karşılığı 96 Afgani'ye kadar yükseldi. Şehzade Sarayı açıldığında fiyat yine düştü. Dün 1 dolar 88 Afganiyken, bugün 84'den satılıyor" dedi. Afgan ekonomisinin istikrarlı bir şekilde yürümesinde güvenliğin önemli olduğuna dikkat çeken Dadgul şunları söyledi: "Dövizciler daha önce güvenlik açısından sıkıntıdaydık. Fakat şu an o sıkıntı bir nevi giderildi. Hükümet ne kadar çabuk oluşur ve uluslararası platformda tanınırsa, o kadar çabuk kalkınırız."
KUYUMCULAR AÇIK
Kabil'de dün sabah kuyumcular da kepenk açtı. Kabil'in en büyük kuyumcularından Mucip Bahaican, ilk iş gününde şöyle konuştu: "Bizim piyasamız bugün açıldı. İşlerimizde koronadan dolayı düşüş olmuştu. Sıfıra vurmamak için uğraşıyoruz. İşlemlerimizi genelde Dubai'de yapıyorduk. Altını oraya götürüyorduk. Kazanabiliyorduk. Türkiye ile bağlantım vardı. İşimizi geliştirmeye çalışıyorduk, makineler getirdim. Şu anda belirsiz bir durumdayız. Altının gramı 3900 Afgani (45 dolar). Daha önce 3600 Afgani'ydi. Piyasaların düzelmesini bekliyoruz."
1 DAKİKADA TRANSFER
Güven problemi nedeniyle bankalara para yatırmayan Afganlar, 120 ülkede temsilcilikleri bulunan döviz bürolarını tercih ediyor. Bu sayede dünyanın birçok yerine 1 dakika içinde para transferi gerçekleştirilebiliyor.
Ayşe Mine Alioğlu
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Moderna'da yabancı madde saptandı, Japonya 1,6 milyon dozdan fazla aşıyı toplatacak
05 Eylül 2021 06:29
|Yunanistan'da aşı olmayan 7 bin sağlık çalışanı işten çıkarıldı
04 Eylül 2021 17:25
|NASA astronotu uzayda biber fidelerinin çiçek açtığını açıkladı
04 Eylül 2021 15:25
|Facebook'ta dezenformasyon kaynakları 6 kat fazla tıklanıyor
04 Eylül 2021 11:10
|İstihbarat başkanları Bağdat'ta görüşecek
04 Eylül 2021 06:50
|Blinken: Kabil Havalimanı için Türkiye ve Katar ile çalışıyoruz
03 Eylül 2021 22:44
|ABD Kongresi'ni basan 'boynuzlu adam' suçunu kabul etti
03 Eylül 2021 21:57
|İngilizler Türkiye'de tatil için imza topladı
03 Eylül 2021 11:24
|Küresel kahve krizi kapıda
03 Eylül 2021 07:25
|Pfizer'dan koronavirüse yeni tedavi: Klinik denemeleri başladı
02 Eylül 2021 14:51