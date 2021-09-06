Ticaret rekabeti Türkiye'ye yaradı

Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 21,7 büyümesinde hizmet sektörünün ardından ikinci sırada yer alan sanayinin pek çok sektörde 2021 yılını rekorla tamamlaması bekleniyor. Tüm dünyada üretimi kesintiye uğratan pandemi sonrası sanayide çarkların hızla dönmeye başlaması ve dünyada krize neden navlun fiyatlarındaki artış Türkiye'nin hem üretim hem de lojistik avantajıyla öne çıkmasını sağladı. Bu süreçte Çin'le yaşadıkları ticaret savaşları nedeniyle, ABD ve AB ticaret stratejisinde değişikliğe giderek yeni pazarlara yöneldi. Pandemi ve ticaret savaşlarıyla dünyada değişen ticari dengeler Türkiye'nin lehine oldu. Türkiye'nin Ağustos ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 52'lik artışla 18,9 milyar dolara çıktı. Son 12 aylık ihracat ise 207,5 milyar dolarla tüm zamanların rekorunu yeniledi.

TİCARET DENGELERİ DEĞİŞİYOR

Sanayideki büyümeyi ve artan ihracat rakamlarını değerlendiren Marmara Üniversitesi Ürün Geliştirme Merkezi (MÜRGEMER) Proje Yöneticisi Dr. Selim Hartomacıoğlu, büyümenin temelinde, Çin ile ABD arasında yaşanan ticaret savaşları başta olmak üzere, pandemi ile dünyadaki tedarik zincirinin değişmesi ve artan navlun fiyatlarının etkili olduğunu ifade etti.

Önümüzdeki 5 yıl içinde Çin ekonomisinin ABD'yi geride bırakarak dünyanın en büyük ekonomisi olacağına yönelik öngörülere dikkat çeken Hartomacıoğlu "Çin, dünyanın en büyük üreticisi konumunda. Ancak Çin'i ABD ve AB birlikte büyüttüler. Şimdi Çin'e karşı yeni stratejiler geliştiriyorlar. Dünya ticaretindeki dengeler değişirken Türkiye üretim potansiyeli, ürün kalitesi ve lojistik avantajı ile öne çıktı" dedi. Hartomacıoğlu, artık ibrenin Türkiye gibi kaliteli üretim yapan ülkelere çevrildiğini ifade etti.

TEKSTİL MAKİNELERİNDE 2023 HEDEFİ 2021'DE YAKALANDI

Pandemi sonrası Türkiye ihracatında öne çıkan sektörlerden biri de makine oldu. 2021'in ilk yedi ayında 11,9 milyar dolar makine ihracatı yapıldı. Artış 2019 yılına göre %15,9; 2020 yılına göre %31,7 olarak kaydedildi. Makine alt ürün grupları içerisinde ihracatını en fazla arttıran ürün grubu tekstil makineleri oldu. Tekstil makinelerinde 2021'in ilk 7 ayındaki ihracat artışı % 49,3 olarak gerçekleşti. Tekstil Makine ve Aksesuar Sanayicileri Derneği (TEMSAD) Başkanı Adil Nalbant, 2023 yılı hedefi olarak belirdikleri 1 milyar dolarlık tekstil makine ihracatı rakamına 2021 yılı sonunda ulaşmayı beklediklerini ifade etti.

ÇİN ALIŞKANLIĞI KIRILIYOR

2021 yılı sonunda Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kırmayı hedefleyen tekstil sektörüne de değinen Nalbant, "Tekstilde yılın ilk sekiz ayında 8,2 milyar dolar ihracatla, tüm zamanların en yüksek rakamına ulaşıldı. Sektör, geçen ay, 2020 yılının aynı ayına kıyasla yüzde 36 artışla 1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek tüm zamanların en yüksek Ağustos ayı ihracat rakamına ulaştı. Tekstil üretiminde kapasite kullanım oranları da %85'lere ulaştı" dedi. Özellikle tekstil ihracat artışında dünyadaki Çin alışkanlığının kırılmasının etkili olduğuna dikkat çeken Nalbant, "Ticaret savaşları ve pandemi sonrası tedarik zincirlerindeki değişimle siparişler, lojistik olarak da avantajlı konumdaki Türkiye'ye yöneldi. Tekstil sektöründeki artış kapasite kullanım oranlarını arttırdı, yeni yatırımların yolunu açtı" dedi.

KEVSER DEVECİOĞLU -