Kabinede gündem aşı ve PCR testi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak kabinenin en önemli gündem maddeleri salgınla mücadele, yaşanan afetler sonrası bölgelerdeki son durum ve Afganistan'daki gelişmeler olacak.

Toplantıda hala 20 bin sınırında seyreden Kovid-19 vaka sayıları ile 270'in üzerinde seyreden vefat sayıları ele alınacak. "Mu" varyantıyla ilgili son gelişmeler de değerlendirilecek.

AŞILAMA ÇALIŞMALARI

Aşının teşviki konusunda izlenecek politikalar, aşı tedariki ve Faz-3 çalışması 22 Haziran'da başlayan "Turkovac" ve diğer yerli aşı çalışmalarında gelinen son durum da kabinede masaya yatırılacak.

TEST DÖNEMİ

Salgınla mücadele kapsamında bugün itibariyle başlayacak olan aşı olmayanlara yönelik PCR testi zorunluluğunun ilk gün uygulamasının değerlendirileceği ve yeni tedbirlerin konuşulacağı toplantıda, yüz yüze eğitim de gündemde olacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in, yine bugün başlayan yüz yüze eğitim ve okullarda hayata geçirilen tedbirleri kabine üyelerine aktaracak.

DIŞ POLİTİKA

Afganistan'da yeni hükümet çalışmaları, Kabil Havalimanı'nın işletilmesine ilişkin yürütülen temaslar, ülkeye yapılan insani yardımlar ve burada yaşanan göç sorunu ile sınır illerde alınan tedbirler de toplantıda ele alınacak.

Osman Özgan