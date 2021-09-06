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Koronavirüs PCR testi ve birçok alanda yeni dönem resmen başladı

Tam zamanlı yüz yüze eğitim sıkı tedbirlerle açılırken, toplu ulaşımın yanı sıra konser, sinema, tiyatro faaliyetlerinde negatif PCR testi sunulması zorunlu oldu. İşte hayatın birçok alanında getirilen yeni uygulamalar, otogarlardan sınıflara, havalimanlarından iş yerlerine alınan kararlar kapsamında bugün itibarıyla başlıyor
06 Eylül 2021 07:20
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Koronavirüs PCR testi ve birçok alanda yeni dönem resmen başladı

Türkiye bugün yeni bir döneme başladı. Tam zamanlı yüz yüze eğitim sıkı tedbirler ile açıldı. Servislerde tıbbi maske kullanımı zorunlu hale geldi. Toplu ulaşımda negatif PCR testi sunulması zorunlu hale geldi. Konser, sinema, tiyatro faaliyetlerinde de artık PCR testi zorunlu. Gerekli şartları sağlamayan taraftarlar ise stadyumlara alınmayacak. Artık aşısız veya hastalığı geçirmemiş kişilerin özel araç hariç uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası yolculuklarda negatif sonuçlu PCR testi bulundurma zorunluluğu var.

HAVALİMANLARINDA PCR TESTİ

Başta Türk Hava Yolları (THY) olmak üzere, havayolu şirketleri yeni dönem için yolcularını bilgilendirerek hazırlıklarını tamamlarken salgının başlangıcında yurtdışına gidecek yolcular için İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda oluşturulan test merkezleri, iç hat yolcularına da hizmet veriyor.

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı son dakika genelgesine göre; bugünden itibaren iç hat uçuşlarında yolcuların bilet ve bagaj işlemleri sırasında HES kodu aracılığıyla aşılı, geçirilmiş hastalık veya azami 48 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testi şartı aranıyor. Yeni dönem için başta THY olmak üzere şirketler yolcularını bilgilendirerek hazırlıklarını tamamlarken, yoğunluk oluşmaması için kontrol noktalarına personel takviyesi yaptı. Yetkililer uçakla seyahat eden yolcuların uçuş öncesi negatif PCR test sonucunun "e-Nabız" sistemine yansımış olmasını kontrol etmeleri, ek olarak fiziki çıktı şeklinde yanlarında test sonuçlarını bulundurmaları tavsiye etti.

İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 7 gün 24 saat hizmet veren test merkezinde yolcular 250 lira karşılığında PCR testi yaptırabiliyor. Yolcular numunelerini verdikten 1.5 saat sonra sonuçlarını alabiliyor. Ankara Esenboğa Havalimanı'nda da tüm tedbirler alındı. Yolcular sonuçlarını 2 saatte alabilecek.

SON DAKİKA SINIFLARA YAKIN TAKİP

Milli Eğitim ve Sağlık bakanlıklarının işbirliği ile hazırlanan, okullarda pozitif vaka çıkması durumunda yapılması gerekenlere ilişkin uygulama rehberi de illere gönderildi. Buna göre, bir sınıfta öğrencilerden herhangi birine pozitif tanı konulması durumunda, öğrenciler izleme alınacak ve okula devam edecekler. Aynı durumda, öğretmenler de izleme alınacak ve eğitim vermeye devam edecekler. Aynı sınıfta 10 gün içinde ikinci kez vaka çıktığında, öğrencilerin tamamı yakın temaslı olarak kabul edilecek. Bu öğrenciler eve gönderilecek ve 14 gün boyunca temaslı takibine alınacak.

OTOGARDA BELİRSİZLİK

Yeni uygulamaya yönelik Büyük İstanbul Otogarı'nda dün düşünceli bir bekleyiş vardı. Herhangi bir hazırlık yapılmadığını belirten bilet satıcısı Kamil Fırat "Uygulama hem toplum sağlığı hem de güvenli seyahat için çok faydalı olacak ama aklımızda çok soru var. Yarın burası ana baba günü olacak. Aşısız ve PCR testi yaptırmamış birçok insan burada uzun kuyruklar oluşturacak. Burada mobil aşı ve test merkezleri kurulması lazım ama şu an herhangi bir hazırlık yok ve bize de bilgilendirme yapılmadı" dedi.
Sabah
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