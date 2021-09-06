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Zorunlu Afet Sigortası geliyor

Türk Reasürans olarak DASK ödeme kapasitesini 40 milyar TL'ye yükselttiklerini belirten Genel Müdür Selva Eren, sel başta olmak üzere Zorunlu Afet Sigortası çalışmalarına başladıklarını da söyledi
06 Eylül 2021 07:35
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Zorunlu Afet Sigortası geliyor

Türkiye'deki yerli reasürans kapasitesini artırmak amacı ile kurulan Türk Reasürans A.Ş., ikinci yılını geride bıraktı. Türk Reasürans Genel Müdürü Selva Eren, "Halkımıza daha fazla güvence sağlamak adına, Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun hasar ödeme kapasitesini 25 milyar TL'den 40 milyar TL'ye yükselttik. Ülkemizde sıkça yaşanmaya başlayan afetleri göz önünde bulundurarak, Zorunlu Deprem Sigortası ürününün kapsamını, sel başta olmak üzere genişletmeyi hedefledik. Sektör paydaşlarımızın da görüşlerini alarak Zorunlu Afet Sigortası çalışmalarına başladık" dedi.

SEKTÖR PAYI %41'E ULAŞTI

Uluslararası programlara da reasürans ihraç ettiklerini belirten Eren, "Uluslararası dev projelerden, Türkiye'nin yarınını kıymetlendiren yapılara güvence kaynağı olduk. Altı ayda 1 milyar TL'lik prim üretimiyle, 105 milyon TL kar elde ettik. Reasürans prim üretimi sektör payımız yüzde 41'e ulaştı. Öz kaynaklarımızın toplam değeri 750 milyon TL'yi aştı" dedi.

Deprem riskinin etkin yönetimine katkı sağlamak için 'Katastrofik Modelleme Yetkinlik Merkezi'ni kurduklarını ve yazılımlarını geliştirdiklerini belirten Selva Eren, "KOBİ'lerimiz için Devlet Destekli Alacak Sigortası'nı yeniden yapılandırdık. Prim üretimini 3 kat, teminat tutarını 4 kat artırırken, ilk 6 ayda 6 milyar TL teminat sunduk. Özel Riskler Yönetim Merkezimiz tüzel kişiliğini kazandı; "Sigortacılığın Çözüm Merkezi" olma yolunda ilerlemeye devam ediyoruz" diye konuştu.
Sabah
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