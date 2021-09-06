Eski Bakan Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim mesajı
|06 Eylül 2021 07:55
|+Aa- Yazdır
Uzun süre sonra öğrenciler yüz yüze eğitimle okula "merhaba" diyecek. Corona virüsü tedbirleri kapsamında yeniden başlayacak olan 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı ile ilgili eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama geldi
'EĞİTİM ŞEN OLSUN.'
Sosyal medya hesabından gece saatlerinde bir mesaj paylaşan Selçuk, şu ifadeleri kullandı;
"Bugün yeni eğitim öğretim yılına 'merhaba' diyen tüm evlatlara, ailelere ve meslektaşlarıma her günü ilk günün neşesi, iyimserliği ve enerjisiyle karşılayacak ferah ve aydınlık günler diliyorum. Eğitim şen olsun."
YÜZ YÜZE EĞİTİM KAÇ GÜN OLACAK?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitim sezonu ve okulların durumuna ilişkin videolu açıklamalarda bulundu. Bakan Mahmut Özer, "Okullarımızı 6 Eylül'de tüm kademelerde yüz yüze ve tam zamanlı olarak açacağız" derken, sürece dair ayrıntıları açıkladı.
Gelinen noktada corona virüsünün uzunca bir süre daha hayatlardan çıkmayacağının görüldüğünü bildiren Özer, şu ifadeleri kullandı:
* Dolayısıyla hepimiz, corona virüsünün risklerini göz önünde bulundurarak ve gerekli tedbirleri alarak hayatımızı idame ettirmek zorundayız. Daha önce de ifade ettiğim gibi, daha fazla okulları kapalı tutma lüksümüz bulunmamaktadır.
* Çocuklarımızın gelişimi, sağlığı ve geleceği için corona virüsüyle birlikte yaşamayı öğrenmek ve yüz yüze eğitime devam etmek zorundayız.
* Kıymetli öğretmenlerimiz, değerli velilerimiz ve sevgili öğrencilerimiz; inşallah, 6 Eylül 2021 tarihi itibarıyla tüm kademelerde haftada 5 gün ve yüz yüze eğitime başlıyoruz.
* Hedefimiz, sağlık koşulları aksini gerektirmediği sürece salgın öncesinde olduğu gibi okullarımızda tam zamanlı yüz yüze eğitimi devam ettirmek.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|İçişleri Bakanlığı: Sınırlarımıza dayanmış göçmen yok
06 Eylül 2021 10:41
|Taliban kabul ederse, tüm Afgan mülteciler ülkelerine geri gönderilecek
06 Eylül 2021 10:11
|Tanju Özcan için CHP'de karar günü
06 Eylül 2021 09:21
|Kabinede gündem aşı ve PCR testi
06 Eylül 2021 07:05
|Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
06 Eylül 2021 00:04
|6 Eylül 2021'den önemli gündem başlıkları
06 Eylül 2021 00:01
|Dışişleri Bakanlığı'ndan Gine'deki darbe girişimine kınama
05 Eylül 2021 22:41
|Fahrettin Altun: Cumhurbaşkanımız bu esere çok emek harcadı
05 Eylül 2021 21:44
|CHP İl Başkanı Bülent Oğuz'dan çaycı kadına iğrenç teklif
05 Eylül 2021 21:39
|Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
05 Eylül 2021 20:06