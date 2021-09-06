Yusufeli Barajı'nda gövde tamam! Son harcı Erdoğan atacak

Dağları delerek inşa edilen, üç milyonuncu metreküp beton dökümüne geçen yıl Başkan Erdoğan'la katıldığımız Yusufeli Barajı'nda tarihi gün yaklaşıyor. Limak'ın inşa ettiği, sadece şantiye inşaatı bile 3 yıl süren yıllık baraj inşaatının son harcı Başkan Erdoğan'ın katılacağı törenle atılacak. İki dağın arasında yükselen dev baraj faaliyete başladığında 1 milyar 888 milyon kilowatt saat elektrik üretecek.

Baraj bölgesinde 40'a yakın tünel yapılırken, 24 de köprü yapıldı. Buradaki teknikler dünyada ilk defa kullanılıyor, şimdiden dünya literatürüne girmiş durumda. Sarp dağlara inat yükselen, Türkiye'nin gurur projesinde son durumu Limak İnşaat Alt Yapı Genel Müdürü Mustafa Baştürk ile konuştuk.

GÜNDE 7000 METREKÜP BETON DÖKÜLDÜ

Yusufeli'nin 275 metre yüksekliği, 4 milyon metreküp beton hacmi ile Türkiye'nin çift eğrilikli ince beton kemer kategorisinde üçüncü yüksek barajı olduğunu belirterek, 61 bin ton demir, 9 bin ton çelik kullanıldığını söyledi. Baştürk'ün verdiği bilgiye göre; günlük ortalama 7 bin metreküp beton dökümü yapıldı, dünya üzerinde yer alan diğer barajlarla kıyaslandığında önemli bir rekora imza atıldı.

Baraj gövdesinde kullanılan kütle betonu normal yapı betonlarından farklılık gösterirken ısı limitine sahip bulunuyor. Bu nedenle yaz aylarında beton döküm sıcaklığının düşürülmesi, kış aylarında ise artırılması, her mevsim optimum sıcaklıkta beton üretimi için beton üretim tesislerine entegre soğutma sistemleri kuruldu. Ön soğutma aşaması 3 kısımdan oluşturuldu.

Toplam 800 bin metre ard soğutma borusu kullanıldı. Barajın temel kayası konsolidasyon enjeksiyonu ile güçlendirilerek, enjeksiyon galerileri vasıtasıyla perde enjeksiyonu yapılarak su geçirimsizliği sağlandı. Üretilen beton 3 hattan oluşan kablolu vinç ve beton konveyör hattı ile eş zamanlı olarak baraj gövdesine ulaştırıldı.

ARALIKTA SU TUTMAYA HAZIR OLACAK

Baraj gövde beton imalatları tamamlanmış olup Aralık ayında su tutmaya hazır hale gelecek. Yer altında planlanan santral binasında bulunan üç ünite ile toplamda 558 MW kurulu güce sahip projede, enerji yapılarında da hidromekanik/elektromekanik montaj işleri ve beton döküm faaliyetleri eş zamanlı olarak hızla devam ediyor. Yusufeli barajının faaliyete geçmesinin ardından yıllık olarak ülke ekonomisine 2 milyar lira katkı sağlayacak.

İNŞAATTA 4750 PERSONEL ÇALIŞTI

Sahada bugüne kadar 4500'in üzerinde personel çalıştı. Teknik kısımda da onlarca proje grubu, tasarımcı, teknisyen ve 250'ye yakın mühendis, bu projede eş zamanlı olarak, kesintisiz emek verdi.

Coğrafi koşulların da etkisiyle büyük risklerin bulunduğu şantiye sahasında, iş sağlığı ve güvenliği birinci öncelik olarak kabul edildi. İş güvenliği için kurulan uzman ekipler, ilk günden itibaren dünya standartlarının üzerinde önlemler alarak, sahanın her alanını 24 saat takip etti, risklerin minimuma indirilmesi sağlandı.

MÜHENDİSLİK TEKNOLOJİSİNDE BİR İLK

Baraj sahasının jeolojik ve topografik yapısı gereği ileri mühendislik teknolojileri geliştirilerek uygulanıyor. Yusufeli barajı dünya literatüründe hak ettiği yeri alıyor. Bilgi, tecrübe ve cesaretle gerçekleştirilen ekstrem mühendislik başarıları her türlü akademik platformda ilgi gören Yusufeli Barajı kendine mühendislik çalışmaları ile de oldukça dikkat çekiyor.

HAZAL ATEŞ