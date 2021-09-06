Merdiven altı yerler Avrupa'dan gelen hasta sayısını azaltıyor

Türkiye'de son yıllarda sağlık turizmi denilince akla ilk saç ekimi geliyor. Orta Doğu'dan Avrupa'ya kadar binlerce insan saç ektirmeye ülkemize geliyor. Ancak saç ekiminde fiyat politikası olmadığından bu durumu fırsat bilenler yüzünden hem sağlık hem de ekonomik açıdan birtakım sorunlar yaşanıyor.

Prof. Dr. Serdar Dağ ve Medikal Estetik Hekimi Kürşat Yalvaç ile Türkiye'de saç ekiminin hem ekonomik hem turizm boyutunu konuştuk. Saç ekimini merdiven altı yerlerde çok düşük fiyata yapan merkezler için uyarıda bulunan Yalvaç, "Yapılan işlem aslında cerrahi bir operasyondur ve bu işin şakası yoktur. Sağlıkçı dahi olmayan kişiler hastaya bazen ölümcül zararlar verebilmektedir" dedi.

KALİTELİ İŞÇİLİK DÜŞÜYOR

Kürşat Bey, Türkiye saç ekiminde dünyada öncü bir ülkeyken son zamanlarda bu konuyla ilgili bir güven sorunu algısı oluştu. Uzun süre yurt dışında doktorluk yapmış biri olarak nasıl değerlendiriyorsunuz?

Sağlık turizmi denilince özellikle saç ekimi ülkemiz açısından önemli gelir kaynaklarından biri durumundadır. Bu seviyeye gelmek kolay olmamışken, bulunduğumuz yeri kaybetmemek adına yapılan yanlışlardan bahsedeyim. Buradaki en temel sebeplerden birisi yetkinliği olmayan birçok çalışanın iş kalitesini belli bir seviyede tutamamasıdır. Kalite ve iyi işçilik düşmesi ise orta ve uzun vadede güven kaybına neden olmaktadır. Diğer bir nokta ise değişen hasta portföyüne, dolayısıyla hasta beklentisine karşılık verilememesidir. Önceleri çoğunlukla gelen hastalar Orta Doğu ülkelerindendi. 2012 sonrası ise özellikle Avrupa ve diğer kıtalardan gelenlerin sayısı çok arttı. İşte bu noktada bazı sağlık kuruluşları, hastaların istek ve beklentilerinin de tek düze gittiğini ve hastaların beklentilerini anlayamadıkları için olumlu değişiklikler yapamadılar. 13 sene Londra'da yaşamış biri olarak Avrupa ülkelerinin çoğunluğunda insanların sözlerine çok güvenilmektedir. Hani eskiden söz senetti bizim coğrafyamızda, onlar da şu anda bu durumda. İşlem öncesi verilen sözlerin tutulmaması ya da vaatlerin gerçekleştirilmemesi, yurt dışı hastalarında ciddi bir güven kaybı oluşturdu.

Kalifiye olmayanların kendilerini bir dönem farklı göstermeleri de kaybın temel nedenlerindendir. Özellikle Avrupa'dan gelen hastalar vaatlerinizi görmek ister. Siz bir hastaya pansiyonda konaklayacaksınız derseniz orayı görmeyi bekler, pansiyon yerine 5 yıldızlı otelde konaklatırsanız dahi şüphe duymaya başlar. Çünkü söylediğiniz ve yaptığınız şey uyuşmamaktadır.

Türkiye sağlık turizminde çok büyük gelir elde etmekte. Sizce bu gelirde saç ekiminin payı nedir?

2010'lu yıllarda genel sağlık turizmi geliri yaklaşık 2.4 milyar dolar gibiyken saç ekimi 330 milyon dolar civarındaydı. 2019 yılında bu rakamlar genel sağlık turizminde 10.2 milyar dolar, saç ekiminde 1.5 milyar dolar. Pandemi dolayısıyla son iki yılı değerlendirmek doğru olmayacaktır.

Bu güven problemini ortadan kaldırmak ve sağlık turizmini canlı tutarak Türkiye ekonomisinin payını daha da yükseltmek nasıl mümkün olur?

İşimizi doğru dürüst yapmalıyız. Yurt dışında sağlık turizmi ve saç ekimi konusunda reklam çalışmalarına ağırlık verilmeli ve bu konunun desteklendiği belirtilmelidir. Konsolosluk ve büyükelçilikler de yardımcı olmalı ve hizmetin ülke sınırları içerisinde verilmesine özendirilmelidir. Türkiye sağlık turizmi ve saç ekimi alanında dünyanın önde gelen ülkesi konumundadır. Bu değeri korumak ve daha iyi noktalara getirmek için sadece firmalar, doktorlar, yardımcı sağlık personeli değil basın yayın ve devlet kuruluşları da özen göstermeli. Herkes üzerine düşeni yapmalı, devletin yapacağı destekler de sektörün büyüyerek ilerlemesini sağlayacaktır.

SAÇINI KAYBEDEN ERKEK ÖZGÜVENİNİ DE YİTIRİYOR

Erkekler için saç neden bu kadar önemli? Saç erkeklerin en önemli aksesuvarıdır. Erkekler ayna karşısında en çok zamanlarını saçları için harcar ve saçlarını kaybetmeye başladıkları zaman özgüvenlerini de kaybederler. Özellikle 20-40 yaş aralığındaki erkekler için saç olmazsa olmazdır. Saç ekimi sadece hastanın saçlarını değil özgüvenlerini de geri kazandırır.

Saç ekimi için çok genç hastalar da size başvurabiliyor.

Gençlerde kararı doğru vermek önemli. Bir taraftan erken yaşlarda saçsız kalmasın isterken diğer taraftan ilerleyen yıllarda tekrar ihtiyacı olabilecek durumlarda ekim yapabilecek donör bölgesi kalsın isteriz. 18 yaş itibarıyla saç ekimi yapılmasında herhangi bir sorun olmayacaktır. Ancak 18 yaş itibarıyla saçları olabildiğince korumak, zarar vermemek ve ekim safhasına gelmeden tedavilerle muhafaza etmek önemlidir.

Mezoterapi ve PRP saç çıkartır mı ve ince telli saçların eski haline gelmesini sağlar mı?

Tedavi, ihmal edilmemeli. Çünkü olanı korumak saç ekimi sürecini geciktirecektir. Ancak beklentimiz yeni saçlar çıkarmak değil var olan saçları kalınlaştırabilmek, kalitesini artırmak. Ekim yapılması gereken hastaya tedavi ile zaman kaybettirmemek ya da tedavi ile düzelebilecek durumlarda ekim alternatifini ertelemek gerekir. Ayrıntılı araştırma yapılmalıdır.

PİYASADA KOMİK RAKAMLARA SAÇ EKİMİ YAPILIYOR

Türk Tabipler Birliği'nin tüm tıbbi işlemlerde bir asgari fiyat listesi var. Ancak Türkiye'deki sağlık turizmi gelirinde yeri çok büyük olan ve başarı ile yapılan saç ekiminin Türk Tabipler Birliği'nde bir fiyatı yok, sizce olmalı mı?

Bu aslında bizim de istediğimiz bir durum. Taban bir liste fiyatı olmadığı için piyasada çok komik rakamlara ekimler yapılıyor. Bazı firmalar rakamları çok aşağıya çekerek daha fazla hastaya ulaşmayı hedefliyor. Bu yaklaşım fiyatların sürekli aşağıya gitmesine neden oluyor. Aslında burada kaybeden hem bu işin emekçileri, hem firmalar, hem de devletimiz. Bu arada çeşitli firmalar yurt dışına giderek saç ekimlerini farklı ülkelerde yaptırmaktadır. Bu durum ülkeye döviz girişini sekteye uğratmaktadır.

Biliyorsunuz uygunsuz koşullarda ve ruhsatsız yerlerde neredeyse bir muayene ücreti fiyatına saç ekimi yapılıyor ve bu hastalarda tedirginliğe yol açıyor. Uygun olmayan şartlarda basit cerrahi işlemler bile yasaklanmışken saç ekimi niçin bu kadar denetimsiz? Bu konudaki fikriniz nedir?

Yapılan işlem aslında cerrahi bir operasyondur ve bu işin şakası yoktur. Cerrahi nosyon almamış, işi bilmeyen, sağlıkçı dahi olmayan kişiler hastaya bazen ölümcül zararlar verebilmektedir. Dolayısıyla denetimlerin sürekli ve sık aralıklarla yapılması gerekmektedir. Burada da özellikle sağlık müdürlükleri ve yerel yönetimlere ciddi iş düşmektedir.

YEŞİM ALKAN