Özel okul, gazinin çocuklarının ücretsiz kaydını yenilemedi
|06 Eylül 2021 09:09
|+Aa- Yazdır
Polis Özel Harekat memuru Niyazi Acar, özel okullarda şehit ve gazi çocukları için tanınan kontenjandan yararlanarak 2 çocuğunu geçen yıl özel bir okula kaydettirdi, Ancak, okul yetkilileri bu yıl kontenjanın dolu olduğunu gerekçe göstererek 3. sınıfa geçen Fatma ve 6. sınıfa geçen Ahmet'in kaydını yenilemedi.
'ÇOK ZORUMA GİTTİ'
Okulların açılmasına sayılı saatler kala büyük şok yaşayan Niyazi Acar, "Çocuklarım zaten bu okulda okuyorlardı. Bu yıl, yeni bir şehit ve gazi çocuğu olmamasına rağmen kontenjanlarının dolduğunu gerekçe göstererek çocuklarımın kaydını yenilemediler. Ne oldu da kontenjanları doldu? Hakkımız olmasına rağmen okulun keyfi uygulaması ile karşı karşıya kalmak kabul edilecek bir durum değil. Bu yapılan çok zoruma gitti. Ben vatanım ve milletim için gazi oldum. Cumhurbaşkanlığı tarafından Devlet Övünç Madalyası'na layık görülürken bir gazi olarak, bir özel okul tarafından bu şekilde dışlanmam beni ve çocuklarımı çok üzdü" dedi.
TOLGA YANIK
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Veli ve öğretmenler için okul bahçelerine aşı standı kuruldu
06 Eylül 2021 10:31
|Tıp fakültesini kazanan genç annesiyle babasının öğrencisi oldu
06 Eylül 2021 10:08
|Başörtüsü yasağı mağduru, şube müdürü oldu
06 Eylül 2021 10:02
|Milli Eğitim Bakanı Özer: Yüz yüze eğitime katılım zorunlu
06 Eylül 2021 08:47
|Öğrencilere kötü haber: Yüz yüze eğitime başlayamayacaklar
05 Eylül 2021 21:52
|AÖF yaz okulu sınavlarına 357 bin öğrenci 'yüz yüze' katıldı
05 Eylül 2021 13:26
|Öğretmenler, meslektaşlarının ürettiği maske ve dezenfektanla ders başı yapacak
05 Eylül 2021 13:03
|Spor Bilimleri Fakültesi'nde bayıltan sınav
05 Eylül 2021 11:28
|Lise öğrencilerinin geliştirdiği elektrikli araçlar yarış pistinin 'enerjisini' yükseltti
05 Eylül 2021 11:19
|Türkiye sınıf mevcudunda OECD ortalamalarıyla başa baş
05 Eylül 2021 11:10