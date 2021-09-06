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Özel okul, gazinin çocuklarının ücretsiz kaydını yenilemedi

Bingöl'de görev yaparken 14 ağustos 2015'te, Alıncak Kırsalında teröristlerin kurduğu pusuda yaralanarak gazi olan ve 'Devlet Övünç Madalyası' ile ödüllendirilen Polis Özel Harekat memuru Niyazi Acar, özel okullarda şehit ve gazi çocukları için tanınan kontenjandan yararlanarak 2 çocuğunu geçen yıl özel bir okula kaydettirdi.
06 Eylül 2021 09:09
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Özel okul, gazinin çocuklarının ücretsiz kaydını yenilemedi

Polis Özel Harekat memuru Niyazi Acar, özel okullarda şehit ve gazi çocukları için tanınan kontenjandan yararlanarak 2 çocuğunu geçen yıl özel bir okula kaydettirdi, Ancak, okul yetkilileri bu yıl kontenjanın dolu olduğunu gerekçe göstererek 3. sınıfa geçen Fatma ve 6. sınıfa geçen Ahmet'in kaydını yenilemedi.

'ÇOK ZORUMA GİTTİ'

Okulların açılmasına sayılı saatler kala büyük şok yaşayan Niyazi Acar, "Çocuklarım zaten bu okulda okuyorlardı. Bu yıl, yeni bir şehit ve gazi çocuğu olmamasına rağmen kontenjanlarının dolduğunu gerekçe göstererek çocuklarımın kaydını yenilemediler. Ne oldu da kontenjanları doldu? Hakkımız olmasına rağmen okulun keyfi uygulaması ile karşı karşıya kalmak kabul edilecek bir durum değil. Bu yapılan çok zoruma gitti. Ben vatanım ve milletim için gazi oldum. Cumhurbaşkanlığı tarafından Devlet Övünç Madalyası'na layık görülürken bir gazi olarak, bir özel okul tarafından bu şekilde dışlanmam beni ve çocuklarımı çok üzdü" dedi.

TOLGA YANIK

Sabah
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