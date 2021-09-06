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Adalet Bakanlığı sözleşmeli 26 Personel alacak

Adalet Bakanlığı, sözleşmeli 26 Bilişim Personeli alacak. Son başvuru tarihi 24 eylül 2021
06 Eylül 2021 08:25
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Adalet Bakanlığı sözleşmeli 26 Personel alacak

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların "Sınav şartı" başlıklı Ek 2 nci maddesinin 1/c bendi doğrultusunda, 2020-KPSS (B grubu) puan sırasına konulmak kaydıyla her bir grup için 10 katı aday arasından, Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 8 çözümleyici pozisyonuna sözleşmeli personel alınacaktır.
Memurlar.Net
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