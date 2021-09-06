'Elektrik faturalarını yüzde 20 indirmek mümkün'

FATURALAR ŞİŞİYOR: Faturalarda özellikle dağıtım üzerinden bir oyun var. Bu oyun şu; bu oyun dağıtım şirketlerinin borçlarını revize etmek, borçlarını ödetmesini sağlamak, bazı daha önce taahhüt ettikleri taahhütlerini yerine getirmemelerini görmezden gelmek. Ve kendi borçlarını faturalar üzerinde yüzdürülen bir sistem ile 'yok efendim dağıtım bedeli, yok destekleme' üzerinden faturalar şişiyor. İndirim yapılıyor, indirim dağıtım şirketlerinin elektriğine yapılıyor, vatandaşa bindirim yapılıyor.

Milliyet'ten Mehtap Gökdemir'in haberine göre: ŞEFFAF OLMALI: Faturalar şeffaf değil, karartılmış durumda, üzerlerinde şirketlerin kendi borçları yüzdürülüyor ve bunlar farklı farklı parametrelerle çarpılarak fatura oluşturuluyor ve bu parametreler nedir, ne değildir, vatandaştan saklanıyor. Vatandaş parasını ödüyorsa net, açık, şeffaf bir şekilde faturasında detaylı görmeli. Faturaya bakınca insan bir kere net olarak her şeyi görmeli. Kimin parasını kimden karartıyorsun. Burada da yazsın, görelim, bilelim. Dağıtım bedeli diyor, geçiyor tek başına. Enerji bedeli 110 lira olan bir fatura 220 lira ödüyor. Yani iki katı para ödüyor. Neye 110 liralık elektriğe 220 lira para ödüyor. Bunun içinde 69 lira dağıtım bedeli var, öyle geçiyor, bu dağıtım bedeli nedir? Vatandaş, şirketlere ne kadar ödüyor, iletim bedeli ne kadar ödüyor, bunları bilmek zorunda.

EŞEL MOBİL SİSTEMİ: Türkiye'de enerji faturalarının toplamı asgari ücretin neredeyse üçte biri haline geldi. Şu anda 'şak' diye faturaları yüzde 20 indirmek mümkün. Hemen, iner. KDV yüzde 18, yüzde 1'e indirirsiniz. TRT payını kaldırırsınız. Bu geçiş döneminde vatandaşımıza bir eşel mobil sistemi gibi bir sistemle bu zamlardan vatandaşımızın etkilenmesini önlemesi lazım. Yakında göreceğiz, Ekim ayında elektriğe fahiş bir zam gelecek.... Çünkü anlayış vatandaştan yana değil ki. Doğal gaza büyük zamlar gelecek. Elektrik zamlanacak.

'Enerji üretme kooperatiflerinin önünü kapattılar'

Elektrik dağıtım şirketlerinin değil, vatandaşın kollanması lazım. Ulaşılabilir faturalar olmalı. Ödenebilir faturalar olmalı. Enerji kooperatifleri çok önemli. Enerji kooperatifleriyle vatandaşlarımız söz sahibi olabilir. Dünyada örnekleri var. Danimarka'dan Brezilya'ya kadar var. Ben hepsini inceledim. Kooperatifler kurduk belediyelerimizin öncülüğünde. Biz kooperatifleri kurduk, AK Parti iktidarı yönetmeliği değiştirdi. Neden, çünkü vatandaş enerjisini üretsin istemiyor. Aslında enerji kooperatifleri desteklense, teşvik edilse vatandaş kendi elektriğini üretecek hem temiz enerji hem yenilenebilir enerji hem de ucuz enerji. Belli bir süre sonra kendi enerjisini üreten mahalleler, kendi enerjisini üreten köyler, kendi enerjisini üreten sanayiler rahatlıkla olabilir. Ve bu şekilde enerji ithalatına ödediğimiz para verilen teşvik ve desteklerle kendi ülkemiz de kalır. Enerji kooperatiflerinin önünü kapattılar. Bu vatandaşa yapılmış bir ihanettir.