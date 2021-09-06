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Bartın Valiliği'nden sarılma ve tokalaşma tedbiri

Korona virüsünde vaka ve vefat sayıları kritik seviyelerde seyrederek dikkat çeken bir karar alındı. Sarılma ve tokalaşma benzeri davranışların özellikle son dönemde toplum içerisinde yaygınlaştığını belirten Bartın Valiliği, yeni salgın kararları aldı.
06 Eylül 2021 09:17
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Bartın Valiliği'nden sarılma ve tokalaşma tedbiri

Bartın Valiliği, bugün itibarıyla alınan İl Umumi Hıfzısıhha Meclisi kararlarını açıkladı.

AŞI TEREDDÜDÜNE KARŞI ÇALIŞMA BAŞLATILDI

İl genelinde aşılama çalışmalarının gönüllülük esasına göre yürütülmeye devam edilmesiyle birlikte aşıya karşı tereddüt içerisinde olan kesimlerin kaygı ve tereddütlerini gidermeye yönelik bilgilendirme ve rehberlik faaliyetlerine il merkezinde Valilik koordinasyonunda ilçe merkezinde Kaymakamlıkların koordinasyonunda ağırlık verilmesine karar verildi.

Bu amaçla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının, yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının, muhtarların ve kanaat önderlerinin katılımı ve desteğiyle geniş tabanlı çalışmaların yürütülmesi kararı alındı.

AŞISIZLARA VE PCR TESTİ OLMAYANA ETKİNLİK YASAĞI

Bartın genelinde 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren aşı olmayan kişilerin; konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğunun getirilmesine,

*Bu çerçevede işletmeciler/organizatörler tarafından etkinliklere girişte HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Covid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulamasının yapılmasına,

*Kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil ya da negatif PCR testi yok ise etkinliğe katılmasına müsaade edilmemesine karar verildi.

TOPLU ULAŞIM TEDBİRİ

Bartın genelinde aşısız veya hastalığı geçirmemiş kişilerin özel araç hariç uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirler arası seyahatler için de negatif sonuçlu PCR testinin zorunlu kılınmasına, bu çerçevede 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren seyahat firmalarınca araca kabul aşamasında HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Covidl9 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulamasının yapılmasına, kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise bu kişilerin seyahatine müsaade edilmemesine karar verildi.

"TOKALAŞMA VE SARILMA DAVRANIŞLARI YAYGINLAŞTI"

Ayrıca il genelinde salgın süreci ile birlikte mesafe kuralı doğrultusunda imtina edilen sarılma ve tokalaşma benzeri davranışların özellikle son dönemde toplum içerisinde yaygınlaştığının görülmekte olduğunu belirten Bartın Valiliği, "Kültürümüzün bir parçası olmakla birlikte salgınla mücadele sürecinde salgının yayılımını artıran tokalaşma sarılma gibi faaliyetlerden bir müddet daha uzak durulmasının öneminin vatandaşlarımıza hatırlatılmasına yönelik çalışmaların Valilik ve Kaymakamlıkların koordinasyonunda sürdürülmesine karar verilmiştir" açıklamasında bulundu.

MEVLİD VE TAZİYELER İÇİN KARAR

Bartın Valiliği, "Taziye merasimleri ile toplu Kuran-ı Kerim okumalarını düzenleyen İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisimizin 30.07.2020 tarih ve 55 nolu kararının 1.maddesi, 20.11.2020 tarih ve 74 nolu kararının 4. maddesinin c bendi ile 01.12.2020 tarih ve 76 nolu kararının ve 16. maddesinin a bendindeki "mevlid" ve "taziye" ibarelerinin iptaline karar verilmiştir" açıklaması yaptı
Memurlar.Net
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