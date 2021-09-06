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Taliban kabul ederse, tüm Afgan mülteciler ülkelerine geri gönderilecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Taliban'ın kabul etmesi durumunda bütün Afgan sığınmacıların ülkelerine geri gönderileceğini" söylediği kulislere sızdı.
06 Eylül 2021 10:11
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Taliban kabul ederse, tüm Afgan mülteciler ülkelerine geri gönderilecek

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Türkiye'nin sığınmacılar konusundaki politikasının değişeceğini, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Taliban'ın kabul etmesi durumunda bütün Afgan sığınmacıların ülkelerine geri gönderileceğini" söylediğini yazdı.

Yeni bir sorunlar yumağı ile karşılamak istemeyen iktidar partisi, çözüm adına kolları sıvadı. AK Parti MYK'da konuya ilişkin konuşulanları Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında aktardı. Selvi'nin yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Perşembe günü yapılan AK Parti MYK'da ekonomi ve göç konusunda bir sunum yapılıyor. Ama ondan önce Cumhurbaşkanı Erdoğan kısa bir açılış konuşması yapıyor. Erdoğan, muhalefetin, 'Afganistan'dan 1.5 milyon göçmen geldiği' iddiasının doğru olmadığını söylüyor. 'Türkiye'de şu anda 300 bin civarında Afganistanlı olduğunu biliyoruz' diyor.

Afganistan'da kurulacak olan hükümetle temas kurulması gerektiğinin altı çiziliyor

Erdoğan daha önce de bu bilgileri kamuoyuyla paylaşmıştı. Bir sır değil. Ama asıl göç konulu sunumdan sonra MYK'da yapılan tartışmalar çok önemli. MYK'da mülteci sorunu üzerinden Afganistan'daki yeni yönetim konusu gündeme geliyor. Sadece Afgan mültecilerin geri gönderilebilmesi için dahi, Afganistan'da kurulacak olan hükümetle temas kurulması gerektiğinin altı çiziliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yeni yönetim kabul ettiği takdirde Afganların tamamının gönderilmesi'nden söz ediyor. Bu yeni ve önemli bir yaklaşım.

"Suriyeli mülteciler konusunda da yeni bir yaklaşım söz konusu"

Ben bunun sadece Afganlarla ilgili olduğunu düşünmüyorum. Suriyeli mülteciler konusunda da yeni bir yaklaşım söz konusu. Ankara'da kayıtlı olmayan Suriyelerin gönderilmesi kararı yeni politikanın ilk adımını oluşturuyor."
Hürriyet
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