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Amasya'da ATV aracı kamyonete çarptı: 2 ölü

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde ATV aracının kamyonete çarpması sonucu bir çift hayatını kaybetti.
06 Eylül 2021 09:26
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Alınan bilgiye göre, Hüsamettin P'nin kullandığı 17 EU 321 plakalı otomobil, Artıkabat Mahallesi mevkisinde kaz sürüsüne çarptı.

Kazayı fark eden ve sürücüsü öğrenilemeyen yol çalışması yapan özel bir firmaya ait 06 DY 0231 plakalı kamyonet ise yol kenarına durdu. Bu sırada arkadan gelen Remzi Çolak (69) idaresindeki 05 ABF 138 plakalı ATV tipi arazi aracı, kamyonete çarptı.

Kazada, sürücü Çolak olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Çolak'ın eşi Sevim Çolak (65) ise kaldırıldığı Gümüşhacıköy Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Anadolu Ajansı
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