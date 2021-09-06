Kayganlaşan yolda 17 araç birbirine girdi: 4 kişi yaralandı
|06 Eylül 2021 09:29
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Kaza, sabah 07.00 sıralarında Derince D100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabahın ilk ışıklarında başlayan yağmur yağışı neticesinde kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir servis minibüsü savrularak ters döndü. Derince tüneli içinde ters istikamete dönen minibüsü görerek frene basan aralarında tırların da olduğu 16 araç da duramayarak birbirine girdi. 4 kişinin yaralandığı kazaya karışan araçlardaki sürücü ve yolcular, can güvenlikleri için araçlarını terk ederek yol kenarına çıktılar.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı.
"BÜTÜN ARABALAR BİRBİRİNE GİRDİ"
Yağıştan ve süratten kazanın meydana geldiğini ifade eden Gökmen Kahraman isimli vatandaş, "Önümdeki tır süratini alamadı taksiye vurdu ondan sonra bütün arabalar birbirine girdi. En son gelen tır da biçe biçe gitti. Hem yağışın etkisi var, hem de süratliydi. Önce taksiye vurdu, sonra servis minibüsüne, ondan sonra arkadan gelen tır da biçe biçe gitti" dedi.
Kaza sebebiyle trafiğe kapanan D100 İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kapanan yolda kalan araçlar, polis ekiplerince yan yola yönlendirilirken, ekiplerin araçları çekici ile kaldırarak yolu açma çalışmaları ise sürüyor.
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