1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kayganlaşan yolda 17 araç birbirine girdi: 4 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Derince ilçesi D100 karayolunda yağmur yağışı ile kayganlaşan yolda kontrolden çıkan 17 araç birbirine girdi. 4 kişinin yaralandığı kazada yol trafiğe kapandı
06 Eylül 2021 09:29
+Aa- Yazdır
Kayganlaşan yolda 17 araç birbirine girdi: 4 kişi yaralandı

Kaza, sabah 07.00 sıralarında Derince D100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabahın ilk ışıklarında başlayan yağmur yağışı neticesinde kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir servis minibüsü savrularak ters döndü. Derince tüneli içinde ters istikamete dönen minibüsü görerek frene basan aralarında tırların da olduğu 16 araç da duramayarak birbirine girdi. 4 kişinin yaralandığı kazaya karışan araçlardaki sürücü ve yolcular, can güvenlikleri için araçlarını terk ederek yol kenarına çıktılar.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı.

"BÜTÜN ARABALAR BİRBİRİNE GİRDİ"

Yağıştan ve süratten kazanın meydana geldiğini ifade eden Gökmen Kahraman isimli vatandaş, "Önümdeki tır süratini alamadı taksiye vurdu ondan sonra bütün arabalar birbirine girdi. En son gelen tır da biçe biçe gitti. Hem yağışın etkisi var, hem de süratliydi. Önce taksiye vurdu, sonra servis minibüsüne, ondan sonra arkadan gelen tır da biçe biçe gitti" dedi.

Kaza sebebiyle trafiğe kapanan D100 İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kapanan yolda kalan araçlar, polis ekiplerince yan yola yönlendirilirken, ekiplerin araçları çekici ile kaldırarak yolu açma çalışmaları ise sürüyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Şanlıurfa'da 275 kilogram eroin ele geçirildi
06 Eylül 2021 10:34		 Kripto hesabı buharlaştı: 240 bin dolar 4 dakikada kayboldu
06 Eylül 2021 10:01
Amasya'da ATV aracı kamyonete çarptı: 2 ölü
06 Eylül 2021 09:26		 Hastane önünden ambulansı kaçırdı, o anlar kameralara yansıdı
06 Eylül 2021 09:05
Ticaret rekabeti Türkiye'ye yaradı
06 Eylül 2021 06:42		 Nihal öğretmen ve babası trafik kazasında hayatını kaybetti
05 Eylül 2021 22:55
Düğüne giden minibüs apartman bahçesine düştü: 20 yaralı
05 Eylül 2021 21:31		 Beyoğlu'ndaki izinsiz gösteride 47 kişi gözaltına alındı
05 Eylül 2021 20:09
Traktörle kaza yapan çarşı ve mahalle bekçisi hayatını kaybetti
05 Eylül 2021 19:37		 Avcı, tüfekle kazara Milli Parklar görevlisini yaraladı
05 Eylül 2021 15:39
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:51 - Altının gram fiyatı 487 lira seviyesinden işlem görüyor10:45 - 'Hudut kartalları' bir ay içerisinde 54 FETÖ'cüyü sınırda yakalandı10:41 - İçişleri Bakanlığı: Sınırlarımıza dayanmış göçmen yok10:35 - Adana'da terör örgütü PKK sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası10:34 - Şanlıurfa'da 275 kilogram eroin ele geçirildi10:33 - Damada arkadaşlarından 60 metre uzunluğunda 5 liralık banknotlar takıldı
10:31 - Veli ve öğretmenler için okul bahçelerine aşı standı kuruldu10:30 - Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi10:26 - TCMB faizi aşan Ağustos enflasyonunu nasıl yorumladı?10:11 - Taliban kabul ederse, tüm Afgan mülteciler ülkelerine geri gönderilecek10:10 - Okullarda ilk gün heyecanı10:08 - Tıp fakültesini kazanan genç annesiyle babasının öğrencisi oldu
10:04 - Üniversitelerde yürütülen ceza soruşturmaları çok uzuyor!10:02 - Bozkurt'taki sel felaketinden yeni görüntüler10:02 - Başörtüsü yasağı mağduru, şube müdürü oldu10:01 - Kripto hesabı buharlaştı: 240 bin dolar 4 dakikada kayboldu09:50 - Midyeler, saatte 11 milyar litre suyu filtre edecek
09:46 - Aydın'da kavganın sonu ölümle bitti! Feryatlar yürekleri dağladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kamu kurumları arasındaki ücret dengesizliği tekrar ortaya çıkıyor
Kripto hesabı buharlaştı: 240 bin dolar 4 dakikada kayboldu
Adalet Bakanlığı sözleşmeli 26 Personel alacak
MEB eski Personel Genel Müdürü Remzi Kaya vefat etti
Sayıştay sınavsız atamalarla ilgili önemli bir karara imza attı!
Milli Eğitim Bakanı Özer: Yüz yüze eğitime katılım zorunlu
Yeni atanan 20 bin sözleşmeli öğretmene güvenlik soruşturması yapılacak mı?
Taliban'ı ilk Dolar tanıdı
Veliler isyan etti! Okul servisine 'gizli zam'
Taliban kabul ederse, tüm Afgan mülteciler ülkelerine geri gönderilecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sınav yerine önceden gitmek 2
tost 2
dolma biberin içini yemek 1
koltuğa yapışmak 3
hayatımızdan kaybolan şeyler 1
voleybolda avrupa 3.lüğü 1
gözün aydın 1
seni çok özledim 1
kreol 1
saç 1
SON İLANLAR
Adalet Bakanlığı sözleşmeli 26 personel alacak
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Uşak Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Galatasaray Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sakarya Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam