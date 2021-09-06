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Dolar haftaya nasıl başladı?

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
06 Eylül 2021 09:34
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Dolar haftaya nasıl başladı?

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları8,28808,2890
Avro9,85709,8580
Sterlin11,456011,5120
ANKARA
ABD Doları8,25008,3100
Avro9,82009,8900
Sterlin11,390011,5900
Anadolu Ajansı
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