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Midyeler, saatte 11 milyar litre suyu filtre edecek

Marmara Denizi'ni tehdit eden müsilaj kirlenmesine karşı kurulacak midye çiftlikleri sayesinde saatte neredeyse 11 milyar litre suyun filtre edileceği açıklandı
06 Eylül 2021 09:50
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Midyeler, saatte 11 milyar litre suyu filtre edecek

Müsilaj ile mücadelede önemli bir role sahip olan midyeler, besin olarak da talep görüyor. Midye çiftlikleri özellikle görselliği ile tatilcileri veya görenleri rahatsız etmeyecek noktalara kuruluyor. Şamandıralara bir halat bağlanarak yetiştirilen midyeler, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından sık sık denetlenerek analiz yapılıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay, Balıkesir Koyun Adası yakınlarında Marmara Denizi'nde bulunan bir midye çiftliğini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

"BİR MİDYE, SAATTE 8-10 LİTRE SUYU SÜZÜYOR"

Dr. Mustafa Altuğ Atalay, "Midyeler gerçekten doğanın, denizin aslında filtreleri. Her bir midye saatte 8 ile 10 litre arasında suyu süzüyor. Bu çiftlikte milyonlarca midye olduğunu düşünün; şu çiftliğin bile denize katkısı muazzam. Çiftlik midyelerinde her aşaması kontrol edildiği için emin olarak halkımıza rahatlıkla midye tükettirebiliyoruz. Müsilajı yapan fitoplanktonlar organik maddeler, midye hem fitoplanktonların besinlerini fitoplanktonları süzdüğü için midye müsilajda en önemli enstrümandan bir tanesi. Müsilajla savaşta en fazla güvendiğimiz silahlarımızdan bir tanesi midye." diye konuştu.

"11 MİLYAR LİTRE SUYU MİDYELER FİLTRE EDECEK"

Mustafa Altuğ Atalay, "Türkiye'de 39 adet midye çiftliği kurulacak. Bu çiftlikler Marmara Denizi'nde yoğun olmak üzere kurulacak. Saatte neredeyse 11 milyar litre suyu filtre etmiş olacağız, bu da Marmara için önemli bir miktar. Midye yetiştiriciliğinin, şu denizde görmüş olduğunuz şamandıralar harici görsellik dışında hiçbir olumsuz etkisi yok." şeklinde konuştu.

"SICAK DÖNEMLERDE SUSHİ VE BENZERİ ÇİĞ ÜRÜNLERİ ÖNERMİYORUZ"

Atalay, "Midyeler yüksek protein içeren canlılar. Temiz bölgelerde yetiştirilmesine izin veriliyor. 2 haftada bir hem sudan hem de midyelerden örnek alınıyor, herhangi bir olumsuzluğa rastlandığı zaman tüketimine izin verilmiyor. Zaten olumsuz olacak yere çiftlikler kurulmuyor. Şu sıcak dönemlerde balıkların çiğ tüketilmesini önermiyoruz sushi ve benzeri şekillerde. Sıcaklarda balık gibi yüksek proteinli canlıların bozulma riski yüksektir. Müsilajın deniz canlılarına etkisini Tarım ve Orman Bakanlığı olarak bütün denetimlerimizi her denizde yapıyoruz. Balığın insan sağlığı açısından tüketilmesinin olumsuz bir etkisi yok." dedi.
DHA
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