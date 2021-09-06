Bozkurt'taki sel felaketinden yeni görüntüler
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketi öncesi selin, ilçeye ulaşmadan yaklaşık 13 kilometre mesafedeki köyde çekilen görüntüleri ortaya çıktı
|06 Eylül 2021 10:02
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Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, 11 Ağustos'ta şiddetli yağış sonrası Ezine Çayı'nın taşması nedeniyle meydana gelen sel felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı.
İLÇEYE 13 KİLOMETRE UZAKTAYKEN GÖRÜNTÜLENDİ
60 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan selin Bozkurt'a ulaşmadan önceki görüntüleri, ilçeye yaklaşık 13 kilometre mesafedeki Koşmapınar köyü Gürpınar Mahallesi'nde bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
AĞAÇLARI, EVLERİ VE KÖPRÜYÜ YIKTI
Görüntülerde, selin Bozkurt'ta ulaşmadan ve felakete dönüşmeden önceki anları yer aldı. Görüntüyü çeken kişilerin "Nasıl geliyor. Ağaçlar yıkıldı. Köprü de gitti." dediği duyuldu.
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