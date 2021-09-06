Okullarda ilk gün heyecanı
|06 Eylül 2021 10:10
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvimle birlikte öğrenciler bu sabah itibariyle yüz yüze eğitime başladı.
HANGİ ÖNLEMLER ALINACAK?
Türkiye'nin birçok noktasında öğrenciler veliler ile birlikte sabah saatlerinde okulun yolunu tuttu.
SINIFTA VAKA ÇIKARSA NE YAPILACAK?
Okullarda corona virüs önlemleri üst düzeyde alınırken, öğrenciler ve veliler maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyduğu görüldü.
Yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri, 1-3 Eylül'de okullarda yüz yüze yürütülen uyum eğitimine katıldı. Bu çerçevede, 165 bin 450 öğretmen tarafından toplam 2 milyon 359 bin 422 öğrenciye uyum eğitimleri verildi.
Ülke genelinde tüm kademe ve sınıf seviyelerindeki yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1 milyonun üzerinde öğretmen, salgın öncesinde olduğu gibi haftada 5 gün yüz yüze eğitime katılacak. Yüz yüze eğitimin başlamasıyla Türkiye genelindeki okul ve kurumlarda Covid-19 tedbirleri alınarak kantinler, yemekhaneler ve pansiyonlar da açılıyor.
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