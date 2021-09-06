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TCMB faizi aşan Ağustos enflasyonunu nasıl yorumladı?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ağustos ayı aylık fiyat gelişmeleri değerlendirmesini yayımladı.
06 Eylül 2021 10:26
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TCMB faizi aşan Ağustos enflasyonunu nasıl yorumladı?

Değerlendirmede gıda fiyatlarının enflasyona katkısına dikkat çekildi.

TCMB değerlendirmesinde çekirdek enflasyon göstergelerinin yıllık enflasyonunda yavaşlama kaydedildiğini de belirtti.

TCMB'nin değerlendirmesine göre gıda enflasyonundaki yükselişte taze meyve ve sebze fiyatlarının etkisi belirgin olurken; dünyada ve Türkiye'de etkili olan tarımsal kuraklık tüketici gıda fiyatlarını olumsuz yönde etkiledi.

Dayanıklı tüketim malları enflasyonunda TL etkisi

TCMB Ağustos'ta Türk lirasında yakın dönemdeki görünüm ve otomobillerdeki ÖTV matrah artırımı düzenlemesine bağlı olarak dayanıklı tüketim malı fiyatlarının ılımlı bir seyir izlediğini, bu gelişmenin yansıması ile temel mallarda yıllık enflasyonun gerilediğini söyledi.

TCMB değerlendirmesine göre hizmet yıllık enflasyonu lokanta-otel grubunun öncülüğünde sınırlı bir oranda yükseldi. Ağustos ayında uluslararası petrol fiyatları gerilerken, başta tarımsal ürünler olmak üzere enerji dışı emtia fiyatları tekrar yükseldi.

Üretici fiyatlarındaki artış eğilimi sürdü

TCMB Türk lirasındaki kısmi değerlenmeye karşın, üretici fiyatlarındaki aylık artış eğiliminin ara malları ile elektrik ve doğalgaz gibi enerji kalemlerindeki gelişmelere bağlı olarak devam ettiğini belirtti. Bu görünüm altında, B ve C göstergelerinin yıllık enflasyonları gerilerken, göstergelerin yakın dönem eğilimlerindeki yüksek seviyeler korundu.

Ağustos'ta enflasyon politika faizini aştı

Tüketici enflasyonu Ağustos ayında beklentilerin üzerinde yüzde 19,25 seviyesinde açıklanırken, gerçekleşen enflasyona göre reel faiz negatif bölgeye geriledi.

Tüketici enflasyonu içinde özellikle gıda grubu dikkat çekti. Gıda enflasyonu yüzde 29 ile 28 ayın zirvesine çıktı. Ağustos ayında tüketici enflasyonu ile üretici enflasyonu arasındaki makas açılmaya devam ederek yeni rekora ulaştı.

Kaynak: Bloomberg
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