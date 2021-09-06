Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
|06 Eylül 2021 10:30
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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "(Ara, bul, yok et) parolasıyla teröristlerin inlerini yok etmeye devam ediyoruz. TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda hava harekatına ilişkin görüntülerin bulunduğu videoya da yer verildi.
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