1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Veli ve öğretmenler için okul bahçelerine aşı standı kuruldu

Adıyaman'da sağlık ekipleri, okul bahçelerinde oluşturdukları stantla henüz Kovid-19 ile mücadele kapsamında aşısını olmamış veli ve öğretmenlere ulaşmaya çalıştı.
06 Eylül 2021 10:31
+Aa- Yazdır
Veli ve öğretmenler için okul bahçelerine aşı standı kuruldu

Şehit Cem Özgül İlk ve Ortaokulu'ndaki bahçede stant kuran sağlık görevlileri, yüz yüze eğitimin ilk gününde okula gelen velilerin aşılarını yaptırıp yaptırmadıklarını sordu. Olumsuz yanıt alınca ikna çalışması yürüten sağlık ekipleri, bazı velilerin ilk doz aşılarını gerçekleştirdi.

Bu arada sağlık ekipleri, okuldaki görevli bir öğretmenin de henüz aşısını yaptırmadığını meslektaşlarından öğrendi. Bunun üzerine öğretmene ulaşan sağlık ekipleri, öğretmeni ikna ederek ilk doz aşısını yaptı.

İl Sağlık Müdürü Erdoğan Öz, gazetecilere, aşı olmayan velilerinin ve öğretmenlerin dikkatini çekmek için böyle bir yöntem denediklerini söyledi.

Okuldaki bir öğretmenin de aşıya ikna edildiğini belirten Öz, "Öğretmenimizin bazı çekinceleri vardı ve biz de sorularının cevaplarını vererek aşı olma konusunda ikna ettik. Sağ olsun bizi kırmadı ve aşısını gerçekleştirdi." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen ise yüz yüze eğitimin hayırlı olmasını dileyerek, şunları kaydetti:

"Okullarımızın öğrenci ve öğretmenlerimiz açısından sağlıklı bir ortam olması için hazırlıklarımızı yaptık. Sağlık Müdürlüğümüz ile böyle bir yol denedik ve yararlı da oldu. Herkes aşılanmalı ki yüz yüze eğitimimiz yürüsün, biz de buna istinaden bir aşıya teşvik kampanyası başlattık."

Aşısını yaptıran öğretmen Mehmet Karataş da aşıya ilişkin bazı çekincelerinin olduğunu anlatarak, "Şu an ilk doz aşımı yaptırdı. Bazı sorularım vardı, onları sordum ve şimdi aşımı oldum. İnşallah bu pandemi sürecini bitireceğiz." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Tıp fakültesini kazanan genç annesiyle babasının öğrencisi oldu
06 Eylül 2021 10:08		 Başörtüsü yasağı mağduru, şube müdürü oldu
06 Eylül 2021 10:02
Özel okul, gazinin çocuklarının ücretsiz kaydını yenilemedi
06 Eylül 2021 09:09		 Milli Eğitim Bakanı Özer: Yüz yüze eğitime katılım zorunlu
06 Eylül 2021 08:47
Öğrencilere kötü haber: Yüz yüze eğitime başlayamayacaklar
05 Eylül 2021 21:52		 AÖF yaz okulu sınavlarına 357 bin öğrenci 'yüz yüze' katıldı
05 Eylül 2021 13:26
Öğretmenler, meslektaşlarının ürettiği maske ve dezenfektanla ders başı yapacak
05 Eylül 2021 13:03		 Spor Bilimleri Fakültesi'nde bayıltan sınav
05 Eylül 2021 11:28
Lise öğrencilerinin geliştirdiği elektrikli araçlar yarış pistinin 'enerjisini' yükseltti
05 Eylül 2021 11:19		 Türkiye sınıf mevcudunda OECD ortalamalarıyla başa baş
05 Eylül 2021 11:10
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:02 - Böbrek nakli olan memur malulen emekli olabilir mi?10:59 - Sigara paketlerinde yeni dönem! Yazılması zorunlu10:57 - Balayına gidecekti; eksik aşı nedeniyle uçağa alınmadı10:51 - Altının gram fiyatı 487 lira seviyesinden işlem görüyor10:45 - 'Hudut kartalları' bir ay içerisinde 54 FETÖ'cüyü sınırda yakalandı10:41 - İçişleri Bakanlığı: Sınırlarımıza dayanmış göçmen yok
10:35 - Adana'da terör örgütü PKK sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası10:34 - Şanlıurfa'da 275 kilogram eroin ele geçirildi10:33 - Damada arkadaşlarından 60 metre uzunluğunda 5 liralık banknotlar takıldı10:31 - Veli ve öğretmenler için okul bahçelerine aşı standı kuruldu10:30 - Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi10:26 - TCMB faizi aşan Ağustos enflasyonunu nasıl yorumladı?
10:11 - Taliban kabul ederse, tüm Afgan mülteciler ülkelerine geri gönderilecek10:10 - Okullarda ilk gün heyecanı10:08 - Tıp fakültesini kazanan genç annesiyle babasının öğrencisi oldu10:04 - Üniversitelerde yürütülen ceza soruşturmaları çok uzuyor!10:02 - Bozkurt'taki sel felaketinden yeni görüntüler
10:02 - Başörtüsü yasağı mağduru, şube müdürü oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kamu kurumları arasındaki ücret dengesizliği tekrar ortaya çıkıyor
Kripto hesabı buharlaştı: 240 bin dolar 4 dakikada kayboldu
Adalet Bakanlığı sözleşmeli 26 Personel alacak
MEB eski Personel Genel Müdürü Remzi Kaya vefat etti
Sayıştay sınavsız atamalarla ilgili önemli bir karara imza attı!
Milli Eğitim Bakanı Özer: Yüz yüze eğitime katılım zorunlu
Yeni atanan 20 bin sözleşmeli öğretmene güvenlik soruşturması yapılacak mı?
Taliban'ı ilk Dolar tanıdı
Veliler isyan etti! Okul servisine 'gizli zam'
Taliban kabul ederse, tüm Afgan mülteciler ülkelerine geri gönderilecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hayatımızdan kaybolan şeyler 1
almanca 1
ejderhayı yarı canlı bırakmayacaksın 1
ali kundilli 1
Peki Zeki müren de bizi görecek mi? 1
memur dediğin 3
Üzüm 1
kendini zıpkınlamak 1
tost 2
baltayla televizyon parçalamak 1
SON İLANLAR
Adalet Bakanlığı sözleşmeli 26 personel alacak
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Uşak Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Galatasaray Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sakarya Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam