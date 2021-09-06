Veli ve öğretmenler için okul bahçelerine aşı standı kuruldu

Şehit Cem Özgül İlk ve Ortaokulu'ndaki bahçede stant kuran sağlık görevlileri, yüz yüze eğitimin ilk gününde okula gelen velilerin aşılarını yaptırıp yaptırmadıklarını sordu. Olumsuz yanıt alınca ikna çalışması yürüten sağlık ekipleri, bazı velilerin ilk doz aşılarını gerçekleştirdi.

Bu arada sağlık ekipleri, okuldaki görevli bir öğretmenin de henüz aşısını yaptırmadığını meslektaşlarından öğrendi. Bunun üzerine öğretmene ulaşan sağlık ekipleri, öğretmeni ikna ederek ilk doz aşısını yaptı.

İl Sağlık Müdürü Erdoğan Öz, gazetecilere, aşı olmayan velilerinin ve öğretmenlerin dikkatini çekmek için böyle bir yöntem denediklerini söyledi.

Okuldaki bir öğretmenin de aşıya ikna edildiğini belirten Öz, "Öğretmenimizin bazı çekinceleri vardı ve biz de sorularının cevaplarını vererek aşı olma konusunda ikna ettik. Sağ olsun bizi kırmadı ve aşısını gerçekleştirdi." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen ise yüz yüze eğitimin hayırlı olmasını dileyerek, şunları kaydetti:

"Okullarımızın öğrenci ve öğretmenlerimiz açısından sağlıklı bir ortam olması için hazırlıklarımızı yaptık. Sağlık Müdürlüğümüz ile böyle bir yol denedik ve yararlı da oldu. Herkes aşılanmalı ki yüz yüze eğitimimiz yürüsün, biz de buna istinaden bir aşıya teşvik kampanyası başlattık."

Aşısını yaptıran öğretmen Mehmet Karataş da aşıya ilişkin bazı çekincelerinin olduğunu anlatarak, "Şu an ilk doz aşımı yaptırdı. Bazı sorularım vardı, onları sordum ve şimdi aşımı oldum. İnşallah bu pandemi sürecini bitireceğiz." diye konuştu.