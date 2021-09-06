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İçişleri Bakanlığı: Sınırlarımıza dayanmış göçmen yok

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "Ülkemiz sınırlarına dayanmış kafileler halinde yeni büyük bir göç akımı şu an için asla söz konusu değildir." dedi
06 Eylül 2021 10:41
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İçişleri Bakanlığı: Sınırlarımıza dayanmış göçmen yok

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Rize ve Artvin sel afetinde ilgili bakanlıklar, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile STK'lar toplam 4 bin 737 personel ve 1292 araç veya iş makinesi, çalışmalara katılmıştır.

Her iki ilimizde toplam 7 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, Rize'de kaybolan 2 vatandaşımızın arama çalışmaları halen devam etmektedir.

"Yeni büyük bir göç akımı şu an için asla söz konusu değildir"

Ülkemiz sınırlarına dayanmış kafileler halinde yeni büyük bir göç akımı şu an için asla söz konusu değildir. Doğu ve güney sınırlarımızda 2019 yılında sınırda girişi engellenen yabancı sayısı 442 bin 800, 2020 yılında 505 bin 375, bu yıl da, yılın yarısı geçmesine rağmen 307 bin 850'dir. Dolayısıyla anormal bir artış iddiası rakamlarla teyit edilmemektedir.

2020'de salgından kaynaklı olumsuzluklara rağmen 122 bin kişinin göçünü engelledik. Yılbaşından bu yana 94 bin 915 düzensiz göçmen yakalandı. 2019 yılında 201 bin 437, 2020'de salgın koşullarına rağmen 50 bin 161 ve bu yıl halen 40 bin 98 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalanmıştır. Bazı mahfillerin iddia ettiği gibi Türkiye, bu akını talep ediyor, hoş karşılıyor veya buna ilişkin kasıtlı bir eylemsizlik ortaya koyuyor değildir.
Anadolu Ajansı
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