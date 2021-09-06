1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Hudut kartalları' bir ay içerisinde 54 FETÖ'cüyü sınırda yakalandı

Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının son bir ayda sınır hattından yasa dışı geçmeye çalışan 75 teröristi yakaladığı, bu yıl sınırlarda yakalanan teröristlerin sayısının 321'e yükseldiği belirtildi.
06 Eylül 2021 10:45
+Aa- Yazdır
'Hudut kartalları' bir ay içerisinde 54 FETÖ'cüyü sınırda yakalandı

Kara Kuvvetleri Komutanlığı unsurları, terörle mücadelenin yanı sıra sınır hattında kaçakçılığın ve düzensiz yasa dışı göçmen girişinin engellemesine yönelik faaliyetlerini sürdürüyor.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, fiziki güvenlik sistemleri ve ilave birliklerle takviye edilen hudut birlikleri, son bir ayda sınırlardan yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan 75 teröristi yakaladı. Teröristlerden 54'ünün FETÖ, 13'ünün PKK/YPG ve 8'inin DEAŞ üyesi olduğu belirlendi.

Yılbaşından itibaren sınırlardan yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunurken yakalanan teröristlerin sayısı 321'e yükseldi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Adana'da terör örgütü PKK sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası
06 Eylül 2021 10:35		 Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
06 Eylül 2021 10:30
Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
05 Eylül 2021 19:18		 Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2'si FETÖ üyesi 3 kişi yakalandı
04 Eylül 2021 14:59
Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 7 terörist etkisiz hale getirildi
04 Eylül 2021 12:04		 FETÖ'nün 'kadın yapılanması' davasında 20 sanığa hapis cezası
03 Eylül 2021 20:09
MİT'in operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi
03 Eylül 2021 16:15		 Adıyaman'da PKK üyesi 2 zanlı tutuklandı
03 Eylül 2021 15:29
PKK'lı teröristlerce toprağa gömülmüş 49 el yapımı patlayıcı bulundu
03 Eylül 2021 14:49		 Zirve Yayınevi soruşturmasında sanıkların tutukluluk hali devam edecek
03 Eylül 2021 14:18
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:02 - Böbrek nakli olan memur malulen emekli olabilir mi?10:59 - Sigara paketlerinde yeni dönem! Yazılması zorunlu10:57 - Balayına gidecekti; eksik aşı nedeniyle uçağa alınmadı10:51 - Altının gram fiyatı 487 lira seviyesinden işlem görüyor10:45 - 'Hudut kartalları' bir ay içerisinde 54 FETÖ'cüyü sınırda yakalandı10:41 - İçişleri Bakanlığı: Sınırlarımıza dayanmış göçmen yok
10:35 - Adana'da terör örgütü PKK sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası10:34 - Şanlıurfa'da 275 kilogram eroin ele geçirildi10:33 - Damada arkadaşlarından 60 metre uzunluğunda 5 liralık banknotlar takıldı10:31 - Veli ve öğretmenler için okul bahçelerine aşı standı kuruldu10:30 - Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi10:26 - TCMB faizi aşan Ağustos enflasyonunu nasıl yorumladı?
10:11 - Taliban kabul ederse, tüm Afgan mülteciler ülkelerine geri gönderilecek10:10 - Okullarda ilk gün heyecanı10:08 - Tıp fakültesini kazanan genç annesiyle babasının öğrencisi oldu10:04 - Üniversitelerde yürütülen ceza soruşturmaları çok uzuyor!10:02 - Bozkurt'taki sel felaketinden yeni görüntüler
10:02 - Başörtüsü yasağı mağduru, şube müdürü oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kamu kurumları arasındaki ücret dengesizliği tekrar ortaya çıkıyor
Kripto hesabı buharlaştı: 240 bin dolar 4 dakikada kayboldu
Adalet Bakanlığı sözleşmeli 26 Personel alacak
MEB eski Personel Genel Müdürü Remzi Kaya vefat etti
Sayıştay sınavsız atamalarla ilgili önemli bir karara imza attı!
Milli Eğitim Bakanı Özer: Yüz yüze eğitime katılım zorunlu
Yeni atanan 20 bin sözleşmeli öğretmene güvenlik soruşturması yapılacak mı?
Taliban'ı ilk Dolar tanıdı
Veliler isyan etti! Okul servisine 'gizli zam'
Taliban kabul ederse, tüm Afgan mülteciler ülkelerine geri gönderilecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dolma biberin içini yemek 1
müdür 2
memur dediğin 3
kuskus 1
Peki Zeki müren de bizi görecek mi? 1
hayırlı bir iş 3
ejderhayı yarı canlı bırakmayacaksın 1
pcr testi 2
kafasına göre takılan insan 1
hayatımızdan kaybolan şeyler 1
SON İLANLAR
Adalet Bakanlığı sözleşmeli 26 personel alacak
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Uşak Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Galatasaray Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sakarya Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam