Çeyrek altın ne kadar oldu?
Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 487,1 lira seviyesinde işlem görüyor.
|06 Eylül 2021 12:51
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İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 485,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.220,00 lira oldu.
Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|486,80
|487,00
|485,50
|485,70
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.208,00
|3.229,00
|3.199,00
|3.220,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|444,00
|448,00
|442,75
|446,75
|Lira(Tam) Ziynet
|3.135,00
|3.155,00
|3.126,00
|3.146,00
|Yarım Ziynet
|1.568,00
|1.578,00
|1.563,00
|1.573,00
|Çeyrek Ziynet
|784,00
|789,00
|781,00
|786,00
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