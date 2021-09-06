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Çeyrek altın ne kadar oldu?

Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 487,1 lira seviyesinde işlem görüyor.
06 Eylül 2021 12:51
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Çeyrek altın ne kadar oldu?

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 485,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.220,00 lira oldu.

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

CUMAPAZARTESİ
KAPALIÇARŞI'DA ALTINAlış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 486,80487,00485,50485,70
Cumhuriyet Ata Lira 3.208,003.229,003.199,003.220,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 444,00448,00442,75446,75
Lira(Tam) Ziynet 3.135,003.155,003.126,003.146,00
Yarım Ziynet 1.568,001.578,001.563,001.573,00
Çeyrek Ziynet 784,00789,00781,00786,00
Anadolu Ajansı
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