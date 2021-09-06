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Telegram, WhatsApp'ın yeni özelliğiyle alay etti: Hangi yıldayız?

Telegram, geçtiğimiz haftalarda iOS'tan Android'e sohbet geçmişi aktarma özelliğini duyuran Whatsapp ile Twitter üzerinden dalga geçti.
06 Eylül 2021 11:02
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Telegram, WhatsApp'ın yeni özelliğiyle alay etti: Hangi yıldayız?

Dünyanın en sık kullanılan çevrim içi mesajlaşma platformlarından Whatsapp, geçtiğimiz haftalarda iOS'tan Samsung'a sohbet aktarma özelliğinin geleceğini açıklamıştı. Bu yeni özellik bazı kişiler tarafından hoş karşılansa da çoğu kişi, Whatsapp'ın böyle bir özellik getirmesi için biraz fazla geç kaldığı gibi bazı nedenlerden dolayı platformu eleştiri yağmuruna tutmuştu.

2 Eylül'de Twitter'dan özelliği hakkında yeni bir duyuru yapan Whatsapp, en büyük rakiplerinden Telegram tarafından tiye alındı. Bu özelliği çok uzun bir süre önce kullanıcılarına sunmaya başlayan Rus merkezli mesajlaşma platformu, Whatsapp'a "Hangi yıldayız" yazılı bir fotoğraf gönderdi.

Kullanıcıların Whatsapp'a kızması için birçok sebebi bulunuyor. Bunlardan ilki, Whatsapp'ın bu özelliği sadece iOS ve Android işletim sistemine sahip Samsung marka akıllı telefonlar arasında sunuyor olması. Çoğunluğun iOS'tan Android'e değil, Android'den iOS'a geçmek istediğini belirten kullanıcılar, özelliğin tam kapsamlı versiyonunun bir an önce yayınlanmasını istiyor.

Sohbet taşıma özelliği Whatsapp için yeni olsa da Telegram gibi bazı rakip uygulamalar bu özelliği uzun bir süredir kullanıcılarına sunuyordu. Özellikle Whatsapp'ın yeni gizlilik sözleşmesine yönelik attığı adımlardan sonra daha ön plana çıkmayı başaran Telegram, Twitter'dan yeni özelliğini duyuran Whatsapp'ı tiye aldığı belirterek "Hangi yıldayız" yazan komik bir gif paylaştı.

Kaynak: Wwbtekno
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